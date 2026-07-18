Ukrajinski istražitelji tvrde da su pronašli ključni dokaz u istrazi pokušaja atentata na biznismena Vadima Jermolajeva u Monaku.

Izvor: X/clashreport/Printscreen

Ukrajinski generalni tužilac Ruslan Kravčenko izjavio je juče da su istražitelji pronašli ključne dokaze u slučaju pokušaja atentata na ukrajinskog biznismena Vadima Jermolajeva u Monaku.

Kravčenko je rekao da su stručnjaci Službe bezbjednosti Ukrajine (SBU) pronašli snimak sa nadzorne kamere koji su osumnjičeni navodno pokušali da unište.

Prema riječima generalnog tužioca, nadzorna kamera bila je unaprijed postavljena u blizini mjesta zločina kako bi se dobila potvrda da je izvršeno naručeno ubistvo. On je kazao da je pronađeni snimak jedan od ključnih dokaza u aktuelnoj istrazi.

Tri osobe, uključujući Jermolajeva, povrijeđene su u eksploziji u Monaku 29. juna. Ukrajinske vlasti saopštile su da nastavljaju istragu kako bi utvrdile sve okolnosti slučaja i ulogu svih umiješanih.

Ukraine's Intelligence (SBU) recovered footage of the assassination attempt on Ukrainian oligarch Vadym Yermolaiev in Monaco.



The hitmen had planted a camera near the scene to prove the job was done, then tried to destroy the recording.pic.twitter.com/x1LxHd4Dwo — Clash Report (@clashreport)July 17, 2026

Ubistvo glavne osumnjičene za atentat na Jermolajeva

Vadim Jermolajev optužio je ukrajinsku vojnu obavještajnu službu (GUR) za organizovanje napada. U prvoj javnoj izjavi nakon eksplozije, Jermolajev je naveo da iza pokušaja atentata stoje sadašnji i bivši oficiri GUR-a.

Francuski istražitelji identifikovali su ukrajinsku državljanku Anastasiju Berezovsku kao glavnu osumnjičenu za bombaški napad.

Ona je optužena za postavljanje eksplozivne naprave na javnom mjestu sa kriminalnom namjerom. Bomba je eksplodirala dok je Jermolajev izlazio iz zgrade sa svojom partnerkom i njihovim trinaestogodišnjim sinom.

Samo nekoliko dana nakon napada, Berezovska je pronađena mrtva u predgrađu Kijeva. Ukrajinske vlasti uhapsile su dvojicu muškaraca osumnjičenih za njeno ubistvo – Vladislava Reuta, oficira GUR-a, i Oleksandra Žikoviča, bivšeg policajca.

Izvor: Interpol

Na sudskom ročištu u Kijevu prošle nedjelje, Reut je okrivio Žikoviča za ubistvo Berezovske. Tužioci tvrde da su dvojica muškaraca, uz prijetnju pištoljem, natjerala Berezovsku da uđe u automobil. Zatim su je odvezli u šumu u blizini sela Juriv, oko šezdeset kilometara zapadno od Kijeva, gdje su je ubili.

Šira zavjera ili odmetnuti agent?

Ukrajinski tužioci pokušavaju da slučaj predstave kao djelo odmetnutog obavještajnog oficira. Tvrde da je Reut prikrio kontakte sa Berezovskim i da je djelovao bez znanja ili odobrenja vrha službe. Jermolajev je, međutim, odbacio takvo tumačenje.

„Prema dokazima koje sada imamo, zavjera ide dalje od direktnih počinilaca i organizatora. Ona takođe uključuje aktivne oficire GUR-a povezane sa njima, kao i ljude bliske sadašnjem i bivšem rukovodstvu agencije“, rekao je Jermolajev u saopštenju koje su objavili njegovi advokati.

Rekao je da je eksplozija bila dovoljno snažna da uništi čeličnu ogradu i kamene stepenice ispred njihove kuće.

„Ovo nije bilo upozorenje. Bio je to pokušaj da se ubije ne samo ja, već i moja porodica“, rekao je.

Dodao je da je njegova partnerka Ana pretrpjela „katastrofalne i trajne povrede“, dok je njihov sin zadobio opekotine, prelome i druge teške povrede.

„Još uvijek sam na intenzivnoj njezi i tek počinjem dug proces oporavka“, kazao je.

Nejasni motivi

Incident se dogodio u politički osjetljivom trenutku za ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, koji se suočava sa kritikama zbog smjene ministra odbrane Mihaila Fedorova.

Motiv atentata i dalje nije jasan. Ukrajina je 2023. godine uvela sankcije protiv Jermolajeva, jednog od najbogatijih ljudi u zemlji, čije bogatstvo Forbs procjenjuje na 220 miliona dolara (191,9 miliona eura).

Kijev ga je optužio da je nastavio da trguje alkoholom na okupiranom Krimu i da plaća milione dolara poreza u ruski budžet.

Međutim, Jermolajev nije bio poznat po proruskim stavovima niti je javno podržavao Kremlj. Ukrajina je izvela brojne smrtonosne operacije protiv ruskih oficira i ukrajinskih zvaničnika pod kontrolom Rusije u Rusiji, ali napad ovakvih razmjera na evropskom tlu bio bi bez presedana.

Druga teorija ukazuje na moguću povezanost sa organizovanim kriminalom, prema kojoj su pripadnici GUR-a možda bili angažovani kao izvršioci.

Ukrajinske vlasti optužuju Jermolajevog odraslog sina Artura da je vodio kriminalnu organizaciju koja se bavila telefonskim prevarama velikih razmjera u njegovom rodnom Dnjepru.

Takve mreže su odavno povezane sa kriminalnim grupama, iako ne postoje javno dostupni dokazi koji direktno povezuju te navode sa napadom u Monaku.