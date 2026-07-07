Ukrajinka koju je Interpol tražio zbog bombaškog napada na biznismena u Monaku pronađena je mrtva u domovini. Zbog njenog ubistva uhapšeni su vojni obavještajac i bivši policajac.

Izvor: Interpol

Ukrajinka koju je Interpol tražio zbog sumnje da je prošle nedelje izvela bombaški napad u Monaku, u kojem je teško povrjieđen ukrajinski preduzetnik Vadim Jermolajev, pronađena je mrtva u Ukrajini.

Ukrajinske vlasti objavile su da su zbog njenog ubistva uhapsile dvojicu muškaraca, među kojima je i pripadnik ukrajinske vojne obavještajne službe HUR.

Tijelo 39-godišnje Anastasije Berezovske pronađeno je sa prostrjelnim ranama glave, a u blizini su nađene čaure, objavilo je Glavno državno tužilaštvo Ukrajine.

Berezovska je bila tražena zbog bombaškog napada 29. juna u Monaku. Tom prilikom su povrijeđeni Jermolajev, njegova partnerka i sin.

Uhapšeni obavještajac i bivši policajac

Ukrajinsko tužilaštvo objavilo je da su zbog ubistva Berezovske uhapšena dvojica muškaraca. Jedan je zaposlen u ukrajinskoj vojnoj obavještajnoj službi HUR, a drugi je bivši policajac.

Prema navodima tužilaštva, dvojica muškaraca komunicirala su sa Berezovskom nakon što se 1. jula vratila u Ukrajinu. Više puta su joj slali novac na kripto i bankovne račune.

Tužilaštvo tvrdi da je pripadnik HUR-a priznao da je, zajedno sa drugim osumnjičenim, ubio Berezovsku.

"Rekao je i da svoje nadređene nije obavijestio o kontaktima sa Berezovskom, novčanim transferima, ni bilo kojim drugim svojim postupcima, te da je djelovao na sopstvenu inicijativu", objavilo je tužilaštvo.

Dvojica muškaraca uhapšena su zbog sumnje na ubistvo, a ukrajinske vlasti sumnjaju i da su povezani sa bombaškim napadom u Monaku. Tokom pretresa doma bivšeg policajca, istražitelji su pronašli podrumsku prostoriju nalik na komoru za mučenje.

Jermolajev pod ukrajinskim sankcijama

U bombaškom napadu u Monaku teško je povrijeđen ukrajinski preduzetnik Vadim Jermolajev, a povređeni su i njegova partnerka i sin, potvrdili su izvori upućeni u slučaj.

Jermolajev je prije sedam godina uzeo kiparsko državljanstvo. Ukrajina ga je 2023. godine stavila pod sankcije nakon ruske invazije na ovu zemlju. Ukrajinski mediji pisali su da su sankcije povezane sa njegovim navodnim poslovima na Krimu, koji je pod ruskom okupacijom. Jermolajev je te navode negirao.

Berezovsku su vlasti u Monaku tražile zbog pokušaja ubistva, postavljanja eksplozivne naprave na javnom mjestu sa kriminalnom namjerom i zločinačkog udruživanja.

Zamjenik tužioca u Monaku prošle nedelje je izjavio da je napadač, nakon eksplozije, pješice napustio kneževinu ka obližnjoj Francuskoj, a zatim automobilom pobjegao ka Njemačkoj, i to preko nekoliko evropskih zemalja, među kojima je bila i Italija.

Izvor: X

Ukrajina sarađuje sa Monakom

Ukrajinski medij Ukrajinska Pravda ranije je objavio da je tijelo Berezovske pronađeno blizu Kijeva u ponedeljak, oko 23 sata po lokalnom vremenu.

Ukrajinske službe sada pokušavaju da utvrde ko je naručio napad u Monaku i ko je još učestvovao u ovom slučaju. Glavno državno tužilaštvo saopštilo je da su sve informacije kojima raspolažu ukrajinske službe proslijeđene vlastima u Monaku.