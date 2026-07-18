Lažnim poslovnim ponudama, finansijskom zavisnošću i psihološkim pritiskom stvorio sistem kontrole u kojem su žene bile zarobljene, tvrdi bivša saradnica osuđenog seksualnog prestupnika

Izvor: Youtube/APT/printscreen

Bivša asistentkinja Džefrija Epstajna ispričala je kako je osuđeni seksualni prestupnik godinama manipulisao ženama kroz složen sistem kontrole, lažnih poslovnih ponuda i psihološkog pritiska.

Anja, čije pravo ime nije objavljeno, za BBC je govorila o periodu kada je bila dio grupe žena koje su radile za Epstajna i živjele u stanovima koje je on koristio. Kako je navela, u njegovom sistemu bile su desetine žena koje su mu bile dostupne gotovo neprekidno, dok ih je on postepeno izolovao od porodice i okoline.

Izvor: House Oversight Democrats

„I dalje se borim da prihvatim činjenicu da sam godinama bila zlostavljana. Niste bili vezani lancima za vrata. Lanci su bili manje očigledni, ali su bili tu“, rekla je Anja.

Prema njenim riječima, sve je počelo ponudama koje su izgledale kao prilika za napredovanje u svijetu mode. Epstajn je ženama obećavao poslovne kontakte i uspjeh, ali je kasnije koristio finansijsku zavisnost i kontrolu kako bi ih držao pod nadzorom.

Anja je ispričala da joj je kontrolisao novac, određivao s kim može da se viđa i kritikovao svaki dio njenog života. Asistentkinje su, kako tvrdi, morale biti dostupne 24 sata dnevno, a neke nisu imale ni vlastite bankovne račune ni potpunu kontrolu nad dokumentima.

Izvor: House Oversight Democrats

Jedna od taktika bila je stvaranje osjećaja zavisnosti. Kada bi se razboljela, Epstajn joj je navodno govorio: „Ja sam tvoje zdravstveno osiguranje“, čime je dodatno učvršćivao uvjerenje da bez njega ne može da funkcioniše.

Bivša asistentkinja tvrdi i da je Epstajn koristio prijetnje i zastrašivanje kako bi spriječio žene da odu. Navodi da je posjedovao njihove privatne fotografije i snimke, koje je koristio kao sredstvo kontrole.

„Nikada nećeš ići protiv mene“, bila je, prema njenim riječima, poruka koju je slao ženama koje su pokušavale da se udalje od njega.

Izvor: House Oversight Democrats

Anja je govorila i o sistemu regrutacije u kojem su žene morale da dovode nove djevojke u njegov krug. Epstajn im je, kako tvrdi, govorio da su samim tim postajale dio njegovog sistema.

Džefri Epstajn je 2008. godine osuđen zbog seksualnog zlostavljanja maloljetnice, a 2019. godine uhapšen je zbog optužbi za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije. Umro je u zatvoru u Njujorku iste godine, dok je čekao suđenje.

Njegov slučaj izazvao je veliku pažnju javnosti zbog kontakata koje je imao sa brojnim poznatim političarima, milijarderima i javnim ličnostima.

Džefri Epstin

Izvor: Youtube Printscreen/Barbarian

Anja kaže da je odlučila da progovori kako bi javnost razumjela da Epstajnov sistem nije obuhvatao samo maloljetnice, već i odrasle žene koje su, kako tvrdi, bile zarobljene kroz manipulaciju i psihološku kontrolu.

„Izgradio je čitav sistem zlostavljanja. Kada ljudi poput svjetski poznatih ličnosti dolaze u njegovu kuću i sarađuju s njim, to daje osjećaj da je sve normalno“, zaključila je ona.