Američki predsjednik Donald Tramp oštro je kritikovao Kanadu zbog šumskih požara i dima koji je ove nedjelje prekrio djelove Sjedinjenih Američkih Država, zaprijetivši uvođenjem dodatnih carina na kanadski uvoz.

Izvor: Jacovides Dominique/Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kako prenosi „Fajnenšel tajms“, Tramp je izjavio da Kanada „ne održava kako treba svoje šume“, tvrdeći da je SAD pretrpjela „nepotrebnu invaziju prljavog, zagađenog i nezdravog vazduha“.

U objavi na mreži Truth Social, optužio je Otavu za „namjerni nemar“ koji, kako tvrdi, Sjedinjene Države svake godine košta milijarde dolara.

Forest fire is still wild in Ontario, Canada.pic.twitter.com/mgqFdt8jPz — uj (@umeshjj7)July 17, 2026

Tramp je dodao da je cijena tog zagađenja „neprocjenjiva“ i da bi je trebalo „dodati na carine koje Kanada trenutno plaća“.

Najavio je i da će razgovarati sa kanadskim premijerom Markom Karniem kako bi „saznao šta namjeravaju da učine povodom toga“. Iz kabineta kanadskog premijera za sada nije bilo odgovora na zahtjev za komentar.

Canada wildfire, 128 active wildfires continue to burn across Northwestern Ontario, with dozens still out of control Evacuations and highway closures remain in effect as extreme heat fuels the crisis.

As of July 15, 2026, multiple wildfires continue to burn across northwestern…pic.twitter.com/Evh2Al3DUT — Sarwat Najmi (@snajmi23)July 16, 2026

Dim iz požara koji gore na sjeveru Kanade proširio se iznad Vašingtona, zbog čega je izdato upozorenje zbog lošeg kvaliteta vazduha. Oblaci zagađenog vazduha kretali su se preko velikog dijela američkog Srednjeg zapada i Istočne obale.

Is Ontario's wildfire situation

under control?

Not yet. Fire crews are still battling active wildfires in Northern Ontario, while some communities remain evacuated.

The biggest danger now is not just the flames, it's the smoke spreading hundreds of kilometers across Canada.

The…https://t.co/K5VTHv6e3jpic.twitter.com/QLyVuJfH6f — Kyle L (@kylas610)July 16, 2026

Zdravstvena upozorenja izdata su u više gradova, uključujući Njujork, Čikago i Filadelfiju, dok su posljedice požara osjetili i kanadski gradovi, među kojima je i Toronto.