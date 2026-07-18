Snažno nevrijeme zahvatilo centralni dio zemlje, a dramatični snimci oluje na putu A72 proširili su se društvenim mrežama

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Snažan tornado pogodio je centralni dio Francuske nakon talasa ekstremnih vremenskih prilika koje su donijele visoke temperature i snažne oluje.

L'autoroute A72 a été coupée au nord de Saint-Etienne ce soir suite au passage de la tornade qui a renversé deux poids-lourds.

Vidéo de TL7.pic.twitter.com/ZOKhP1d1Vo — Keraunos (@KeraunosObs)July 16, 2026

Nevrijeme je posebno pogodilo područje sjeverno od Sen Etjena, gdje su se vozači na auto-putu A72 našli na udaru snažnih udara vjetra. Prema snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama, orkanski vjetrovi prevrtali su teške teretne kamione i stvarali haotične scene na saobraćajnici.

️ L'orage supercellulaire qui a touché la Loire a généré une tornade au nord de Saint-Étienne à hauteur de l'Hôpital Nord ! Des dégâts sont signalés. (© Mathis Tosalli)pic.twitter.com/jnbbLsIrA0 — Météo Express (@MeteoExpress)July 16, 2026

Francuska je prethodnih dana bila pogođena toplotnim talasom, sa temperaturama koje su dostizale oko 40 stepeni. Dolazak vlažne vazdušne mase sa Atlantika uslovio je stvaranje snažnih oluja, uz mogućnost pojave tornada.

Cette fin de journée une tornade est passé sur le parking de boulot . On a eu bien peur quand mêmepic.twitter.com/3DakggRFtB — Anne laure (@annelaure02)July 16, 2026

Dramatični snimci nevremena ubrzo su preplavili društvene mreže, prikazujući razornu snagu oluje i borbu vozila sa snažnim naletima vjetra.