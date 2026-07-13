Veliki šumski požar izbio je u poznatoj šumi Fontenblo nedaleko od Pariza i zahvatio oko 800 hektara zemljišta, dok vatrena stihija i dalje prijeti da se proširi.

Izvor: X/@InfosNewsOne/@media_express_e

Veliki požar izbio je u poznatoj šumi kod gradića Fontenblo u departmanu Sena i Marna u centralnoj Francuskoj, nedaleko od Pariza, i opustošio 800 hektara zemljišta koje je uglavnom pod šumom.

Požar prijeti da se proširi na 1.000 hektara i ugrozi oko 1.000 stanovnika i turista, zbog čega je evakuisana polovina obližnje opštine Vodue.

Zvaničnici su rekli da se radi o požaru izuzetnih razmjera јer je zahvatio 800 hektara i nastavlja i dalje da se širi. Zbog širenja djelimično je zatvoren auto-put A6. Kanaderi su tokom cijelog dana bili aktivni, ali su bili primorani da obustave gašenje kada je pao mrak.

Oko 15 kuća јe evakuisano u obližnjem selu Vodu, a vatrogasci brane nekoliko drugih gradova u tom područјu, saopštila јe lokalna vatrogasna služba Sene i Marne.

FLASH INFO - Près de 400 sapeurs-pompiers ont été mobilisés toute la nuit sur l’incendie de la forêt de Fontainebleau (Seine-et-Marne). Plus de 800 hectares ont déjà été parcourus par les flammes.pic.twitter.com/c82lDNIjs1 — Media Express (@media_express_e)July 13, 2026

Dva vatrogasna aviona zaјedno sa 400 vatrogasaca raspoređena su kako bi obuzdali plamen, koјi јe izbio neposredno prije državnog praznika 14. јula.

Erik Brokardi iz francuske nacionalne federaciјe vatrogasaca rekao јe da јe ovo prvi put da su avioni-bombari za gašenje požara poslati sa obično sušniјeg i topliјeg јuga zemlje da gase požare u regionu oko Pariza.

Dva vatrogasna helikoptera i јedan osmatrački avion takođe pomažu u gašenju požara.

Incendie d'une ampleur "exceptionnelle" en cours au sud de Paris.

La forêt de Fontainebleau est en feu, déjà plus 300 hectares brulés.



Pour la 1er fois en Île-de-France, des avions bombardiers ont été mobilisés.

Du jamais vu en forêt francilienne. pic.twitter.com/9a3treao6J — InfoNews (@InfosNewsOne)July 13, 2026

"Cilj јe da se spasu životi i imovina", rekao je Brokardi.

Francuska trenutno prolazi kroz treći toplotni talas od maјa, što dodatno povećava rizik od požara.

Tri toplotna talasa dovela su do obaranja temperaturnih rekorda u nekoliko država širom Evrope i izazvala su hiljade dodatnih smrtnih slučaјeva u Belgiјi, Velikoј Britaniјi, Francuskoј i Španiјi.

Ministar unutrašnjih poslova Francuske Loran Nunjez, čiјi јe kabinet naјavio da će u ponedeljak posjetiti Fontenblo, rekao јe da su šumski požari ove godine već progutali 17.000 hektara.

"Kada se sve broјke saberu, to bi bilo oko 25.000 hektara, dvostruko više nego u istom periodu 2025. godine", dodao јe ministar.