Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je između smijenjenog ministra odbrane Mihajla Fedorova i vrhovnog komandanta Oleksandra Sirskog postojao ozbiljan sukob.

Izvor: Tweet/Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski komentarisao je svoju odluku o smeni ministra odbrane Mihajla Fedorova. Na konferenciji za medije koju je održao sa britanskim premijerom Kirom Starmerom, potvrdio je navode o prekidu komunikacije između Ministarstva odbrane i Generalštaba ukrajinske vojske.

Rekao je da je postojao "sistemski" sukob koji se odvijao "na više nivoa" između Fedorova i vrhovnog komandanta Oleksandra Sirskog.

"Silno bih voleo da vidim jedinstvo, ali ga obe strane nisu pronašle. Pritom problem nije samo u njima, već i u meni. Ali stvari su takve kakve jesu. U ovakvoj situaciji suočeni ste sa izborom: ili jedna strana, ili druga", rekao je Zelensk, prenosi Gardijan.

"Prestanite da sabotirate pobedu"

Zelenski je za vršioca dužnosti ministra odbrane imenovao general-majora Jevhena Hmaru, dosadašnjeg privremenog šefa Službe bezbijednosti Ukrajine (SBU).

Odluka ukrajinskog predsjednika zabrinula je zapadne partnere, ali je izazvala i bijes građana. Više od hiljadu demonstranata okupilo se u četvrtak ispred predsjedničke kancelarije u Kijevu. Na njihovim transparentima pisalo je: "Zašto?", "Jesi li pri sebi?", "Dalje ruke od Fedorova" i "Prestanite da sabotirate pobjedu". Iz mase su se čuli i povici: "Sirski, odlazi!"

Među demonstrantima bili su i ukrajinski vojnici. Oni strahuju da bi ova kontroverzna odluka ukrajinskog predsjednika mogla ozbiljno da ugrozi i uspori odbrambene napore Ukrajine.

"Ljude koji zaista daju sve od sebe kako bi nas približili pobjedi neprestano smjenjuju ili zamijenjuju", rekao je za Kijev independent 43-godišnji veteran Sergej, koji je protestovao zajedno sa aktivnim vojnicima.

U okviru promjena u vladi, parlament je potvrdio imenovanje Sergeja Koreckog, bivšeg direktora državne naftne i gasne kompanije, za novog premijera. Njegova prethodnica Julija Sviridenko podnijela je ostavku ranije ove nedelje.

Ko je Mihajlo Fedorov?

Mihajlo Fedorov (35) je preko svoje agencije SMMSTUDIO radio kao stručnjak za digitalni marketing za produkcijsku kuću Volodimira Zelenskog, Kvartal 95. Promovisao je različite projekte, uključujući emisije nekadašnjeg glumca, a danas predsjednika Ukrajine.

Nakon četiri godine na čelu agencije, 2019. godine napustio je kompaniju kako bi preuzeo vođenje digitalnog segmenta predsjedničke kampanje Volodimira Zelenskog. Nakon Zelenskove pobjede na predsjedničkim izborima u aprilu 2019. godine, najprije je radio kao njegov savjetnik za digitalna pitanja, a krajem iste godine imenovan je za prvog ukrajinskog ministra digitalne transformacije.

Nakon ruske invazije 2022. godine, u saradnji sa Generalštabom i državnom platformom za prikupljanje donacija UNITED24, pokrenuo je kampanju "Vojska dronova". Program je osmišljen za proizvodnju i održavanje bespilotnih letjelica i dronova, kao i za obuku operatera, što je značajno promijenilo tok rata.

U januaru ove godine Fedorov je preuzeo funkciju ministra odbrane, unijevši u taj resor svoj prepoznatljiv pristup usmjeren prvenstveno na digitalizaciju i oslanjanje na prikupljanje podataka.

Ubrzo nakon preuzimanja funkcije, od Ilona Maska je zatražio da spriječi Rusiju da koristi satelite Starlink, što je značajno otežalo ruske operacije. To je olakšalo ukrajinske protivnapade duž granice Zaporoške i Dnjepropetrovske oblasti, što su potvrdili i ukrajinski komandanti.

Takođe je imao ključnu ulogu u nedavnim napadima na Krim, za koji je prošlog mjeseca najavio da će ga potpuno "odsjeći" od Rusije dronovima srednjeg dometa.

Zelenski mu ponudio mjesto savjetnika

Nakon smjene, Zelenski mu je ponudio da ostane u njegovom timu kao savjetnik, ispričao je Fedorov i dodao da je tu ponudu odbio uz objašnjenje da ne želi da se suprotstavi predsjedniku. Poručio je da Zelenski "čuje ukrajinski narod, zna šta treba da uradi i da će se situacija rešiti 100 odsto".

"Ne vjerujem da je u sporu sa Sirskim već izabrao stranu. Razgovarao sam sa njim i rekao mu da postupam po svojoj savijesti", izjavio je Fedorov, prenosi BBC.

Nedugo nakon smjene, na svom Fejsbuk profilu nabrojao je svoja dostignuća uz poruku da će "nastaviti da pobjeđuje neprijatelja asimetrijom, brzim inovacijama i organizacionom snago".

"Veliko zlo za odbranu zemlje"

Na njegovu smjenu oštro su reagovali i njegovi saradnici. Poznati bloger Sergej Sternenko, koga je Fedorov angažovao kao savjetnika, nazvao je svog bivšeg šefa najboljim ministrom odbrane u ukrajinskoj istoriji i požalio se na "birokratske prepreke i vještačka odlaganja" koja su kočila dublje reforme.

Komandant jedinice dronova Pavlo Jelizarov podnio je ostavku na mjesto zamenika komandanta ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva, nazvavši odluku o Fedorovljevoj smeni "velikim zlom za odbrambenu sposobnost zemlje".

Bivši savejtnik i tehnološki stručnjak sa nadimkom Fleš rekao je da mu je bila čast da bude dio tog tima i da više neće moći da analizira poteze neprijatelja kao do sada.