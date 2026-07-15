Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je u Kijev, gdje će učestvovati na samitu "Jugoistočna Evropa – Ukrajina" i razgovarati sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Ovo je njegov peti odlazak na ovaj skup.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Kijev gdje će danas učestvovati na samitu "Jugoistočna Evropa - Ukrajina" gdje bi trebalo da razgovara sa ukrajinskim predsjednikom Volodimiriom Zelenskim.
Vučiću je ovo peti put da učestvuje na samitu "Jugoistočna Evropa - Ukrajina".
Prethodna četiri puta samit je održavan u Odesi, Atini, Dubrovniku i Tirani.
Samit počinje danas, a poziv na samit nije upućen lažnoj državi Kosovo.
Podsjetimo, Vučić je juče najavio odlazak u Kijev.
"Sjutra sam u Kijevu na samitu "Jugositočna Evropa - Ukrajina". Bio sam do sada na četiri skupa, u Odesi, Dubrovniku, Atini i Tirani. Ali neće ni to biti jednostavno, imajući u vidu predloženu deklaraciju i sve drugo", rekao je Vučić novinarima u Parizu.