Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je u Kijev, gdje će učestvovati na samitu "Jugoistočna Evropa – Ukrajina" i razgovarati sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Ovo je njegov peti odlazak na ovaj skup.

Izvor: BuducnostSrbijeAV/Instagram

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Kijev gdje će danas učestvovati na samitu "Jugoistočna Evropa - Ukrajina" gdje bi trebalo da razgovara sa ukrajinskim predsjednikom Volodimiriom Zelenskim.

Vučiću je ovo peti put da učestvuje na samitu "Jugoistočna Evropa - Ukrajina".

Prethodna četiri puta samit je održavan u Odesi, Atini, Dubrovniku i Tirani.

Samit počinje danas, a poziv na samit nije upućen lažnoj državi Kosovo.

Podsjetimo, Vučić je juče najavio odlazak u Kijev.

"Sjutra sam u Kijevu na samitu "Jugositočna Evropa - Ukrajina". Bio sam do sada na četiri skupa, u Odesi, Dubrovniku, Atini i Tirani. Ali neće ni to biti jednostavno, imajući u vidu predloženu deklaraciju i sve drugo", rekao je Vučić novinarima u Parizu.