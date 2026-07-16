Dječak (14) iz Londona optužen je za terorizam zbog sumnje da je planirao napade na dvije džamije. Prvobitno je priveden zbog oštećenja vozila, nakon čega je policija pronašla jezive planove

Izvor: Paul Currie / AFP / Profimedia

Četrnaestogodišnjak je optužen za terorizam zbog sumnje da je planirao napade na dvije londonske džamije. Tinejdžer, koji je priveden prošlog četvrtka, 9. jula, u južnom Londonu, prvobitno je bio uhapšen zbog sumnje na oštećenje vozila, ali je policija nakon pretresa pronašla "niz zabrinjavajućih dokumenata".

Zbog toga je ponovo uhapšen prema Zakonu o terorizmu zbog sumnje na povezanost sa ekstremno desničarskim terorizmom, piše "Skaj njuz" (Sky News).

Dječak, čiji identitet zbog godina ne smije da bude objavljen, sada je optužen za pripremanje terorističkih napada na području Satona u južnom Londonu. Tereti se i za krivično djelo oštećenja imovine koje je bilo "rasno motivisano". Iz policije su saopštili da se optužba za terorizam odnosi na plan napada na dvije džamije na području Satona.

"Policija je kontaktirala džamije i specijalizovani službenici im pružaju stalne savete i podršku. Takođe smo u kontaktu sa žrtvom čije je vozilo oštećeno", navodi se u saopštenju.

Portparol policije dodao je da se ne vjeruje da postoji trajna ili šira prijetnja povezana sa ovim slučajem, te da se u sklopu istrage ne traga za drugim osobama.

"Zabrinjavajuće je vidjeti da je neko tako mlad optužen"

"Ovo je veoma ozbiljna optužba za terorizam protiv dječaka i vjerovatno će jako zabrinuti javnost i lokalnu zajednicu", izjavila je Helen Flanagan, zapovednica londonske protivterorističke policije.

Ona je dodala da će ovi događaji sigurno unijeti nemir među građane:

"Znamo da će ovo posebno zabrinuti muslimansku zajednicu. Usko sarađujemo sa pogođenim objektima kako bismo osigurali da dobiju sve informacije i pružamo im savjete, podršku i umirenje, a sa time ćemo i nastaviti", rekla je Flanagan.

"Iako je duboko zabrinjavajuće vidjeti da je neko tako mlad optužen za ovakva krivična djela, nažalost, u našim slučajevima bilježimo sve veći broj djece i mladih", upozorila je ona.

Maloljetnik je zadržan u pritvoru, a pred Prekršajnim sudom u Vestminsteru trebalo bi da se pojavi sutra.