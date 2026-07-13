Meteorološki fenomen enbata izazvao je haos na evropskoj plaži, donoseći snažne udare vjetra i iznenadni pad temperature.

Izvor: Simon Bourgoin/Marco Urrutia Photographie/Facebook

Tipična meteorološka pojava za Baskiju, poznata pod lokalnim nazivima "enbata" ili "galerna", izazvala je u nedelju uveče paniku na plaži u Hendaju, u francuskom departmanu Pirene-Atlantiku.

Posjetioci plaže počeli su da paniče kada je područje iznenada zahvatio snažan sjeverozapadni vjetar. Riječ je o pojavi koja zbog naglog i silovitog udara vetra često iznenadi turiste i podsjeća na oluju, piše Actu.fr.

Vjetar je raznosio suncobrane i peškire, dok su kupači trčali plažom pokušavajući da pronađu zaklon. Temperatura je za samo nekoliko minuta pala za 10 stepeni.

Šta je enbata?

Enbata nastaje kada sa okeana stigne hladan i vlažan sjeverozapadni vazduh, koji donosi snažne udare vetra i nagli pad temperature. Ova pojava je najčešće kratkotrajna i obično se javlja pred kraj dana.

Turistička organizacija Baskije navodi da se njen dolazak može naslutiti tokom veoma toplog vremena, kada ogromna masa oblaka pređe preko planine Jaizkibel i potpuno je prekrije.

Najčešće je izaziva razlika u vazdušnom pritisku između okeana i kopna, koja omogućava brz prodor vlažnog vazduha ka obali.