Moldavija je saopštila da je tokom ruskog napada na Ukrajinu jedan dron ušao u njen vazdušni prostor i pao kod sela Kopanka, gdje je eksplodirao i izazvao požar.

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Moldavija je u ponedeljak saopštila da je dron tokom ruskog napada na Ukrajinu ušao u vazdušni prostor Moldavije i eksplodirao nakon pada u blizini jugoistočnog sela Kopanka, prenijela je Anadolija.

U saopštenju objavljenom na Telegramu, Ministarstvo spoljnih poslova Moldavije osudilo je ono što je nazvalo "ozbiljnim i neprihvatljivim kršenjem" vazdušnog prostora Moldavije tokom ruskih vazdušnih napada na Odesu u Ukrajini.

"Ovaj novi incident predstavlja ozbiljno i neprihvatljivo kršenje vazdušnog prostora Republike Moldavije i još jednom potvrđuje da rat Ruske Federacije protiv Ukrajine stvara direktne rizike po bezbjednost naših građana i čitavog regiona", navelo je ministarstvo.

Dodaje se da Moldavija ostaje posvećena odbrani svog suvereniteta, nezavisnosti i teritorijalnog integriteta i da će nastaviti saradnju sa međunarodnim partnerima na jačanju bezbjednosti i otpornosti zemlje na takve prijetnje.

Rusija se za sada nije oglasila povodom saopštenja Moldavije. Prema podacima Službe za vazdušne operacije Nacionalne armije Moldavije, letjelica je otkrivena u 1.03 časova.

Ministarstvo odbrane navelo je da je, prema prvim nalazima, riječ o dronu "Geranj-2". Letjelica se srušila na periferiji Kopanke i eksplodirala pri udaru o zemlju, nakon čega je izbio požar. Na mjesto incidenta upućene su ekipe policije, vojske i drugih nadležnih službi, koje obezbjeđuju područje i pregledaju ostatke drona.

Ministarstvo odbrane upozorilo je stanovništvo da se ne približava sumnjivim bespilotnim letjelicama ili njihovim ostacima, da ih ne dodiruje i ne pomjera.

Građanima je savjetovano da zapamte lokaciju, udalje se najmanje 500 metara i tek tada pozovu broj za hitne slučajeve 112. Vlasti su posebno upozorile da se u blizini olupine ne koriste mobilni telefoni, jer dronovi mogu da sadrže eksplozivne djelove osjetljive na radio-talase.