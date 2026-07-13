Specijalni ruski avion Tu-214PU, poznat i kao "avion sudnjeg dana", prema izvještajima je sletio u Teheran u trenutku kada se nastavljaju tenzije između Irana, SAD i Izraela.

Izvor: HOGP/Russian Presidential Press Service

Izvještaji su naveli da je Moskva svoj elitni avion za komandno-desantno desantno upravljanje Tu-214PU poslala u iransku prijestonicu, što je pokrenulo pitanje da li sukob ulazi u opasniju fazu.

Riječ je o Tu-214PU, ruskom avionu za komandno-desantno upravljanje, dizajniranom za koordinaciju u kriznim situacijama. Često je opisivan kao moskovski ekvivalent predsedničkog aviona Sjedinjenih Država Air Force One koji se koristi za komandne funkcije visokog nivoa tokom vanrednih situacija.

U izvještaju se sugeriše da je avion stigao u Teheran usred kontinuiranog sukoba u kojem učestvuju Iran, Sjedinjene Države i Izrael. Njegovo prijavljeno prisustvo dolazi u trenutku kada Sjedinjene Države nastavljaju vojne operacije protiv iranskih ciljeva, dok regionalne tenzije ostaju visoke uprkos prekidu vatre koji je američki predsjednik Donald Tramp najavio u junu.

Odnosi Moskve i Teherana

Prijavljeno raspoređivanje se smatra još jednim pokazateljem bliskih strateških odnosa između Rusije i Irana. Iako je Tramp najavio prekid vatre u junu, prošle nedelje su napadi nastavljeni nakon napada na brodove u Ormuskom moreuzu.

Prisustvo ruskog komandnog aviona se vidi kao znak kontinuirane vojne saradnje između Moskve i Teherana tokom perioda povećane geopolitičke nesigurnosti.

Šta je avion Tu-214PU?

Tu-214PU je specijalizovana verzija aviona Tu-214, takođe nazvanog "avion sudnjeg dana", za komandno mjesto u vazduhu.

Napravljen je za rusku predsjedničku i stratešku vazdušnu flotu i opremljen je naprednim komunikacionim i komandnim sistemima koji omogućavaju višim vladinim zvaničnicima da obavljaju državne funkcije dok su u letu. Slova "PU" se odnose na ruski koncept letećeg "kontrolnog mjesta" ili komandnog mjesta, a ne na konvencionalni putnički avion.

Iako je baziran na putničkom avionu Tu-214, njegov enterijer i avionika su znatno modifikovani kako bi podržali bezbjednu komunikaciju i operacije komandovanja i kontrole.

Russia just flew their special airborne command post plane straight into Tehran.



This is the Russian version of Air Force One for crisis coordination.



Moscow is clearly rushing to back Iran while the U.S. keeps striking.



Source:@flightradar24/ Writer: Claudiopic.twitter.com/c06156vfcR — Mario Nawfal (@MarioNawfal)July 13, 2026

Tu-214PU služi kao vazdušni komandni centar za najviše rusko rukovodstvo. Opremljen je specijalizovanim radio i komunikacionim sistemima i dizajniran je da podrži predsjednička putovanja i zvanične vladine dužnosti kad god je to potrebno.

Prema dostupnim informacijama, avion ima prijavljenu brzinu krstarenja od oko 850 km/h i domet od oko 6.500 kilometara u jednoj navedenoj konfiguraciji. Smatra se manjim, uskotrupnim ekvivalentom VIP komandnog aviona u Rusiji, što omogućava državnom rukovodstvu da ostane povezano i operativno dok je u vazduhu.

Postoje i kasnije vojne varijante, uključujući Tu-214PU-SBUS, koje imaju dodatne komunikacione mogućnosti.

Novi američko-iranski napadi

Avion dolazi dok se borbe u Zapadnoj Aziji nastavljaju. Iranska revolucionarna garda (IRGC) objavila je u ponedeljak da je "potpuno uništila" rezervoare za gorivo i sisteme protivvazdušne odbrane Patriot u vazduhoplovnoj bazi Ali el-Salem i strateški radarski sistem za odbranu od vatre u vazduhoplovnoj bazi Ahmed el-Džaber u Kuvajtu, ključnom regionalnom savezniku Sjedinjenih Država.

Raspoređivanjem svojih vojnih aviona, Rusija poručuje Vašingtonu i regionalnim akterima da ostaje usko povezana sa Iranom i da je spremna da podrži koordinaciju na visokom nivou. To bi takođe moglo da znači razmjenu obavještajnih podataka, diplomatsku podršku, vojne konsultacije ili planiranje za nepredviđene situacije.

Prema IRGC-u, napadi su bili dio treće faze njihove operacije "oko za oko" protiv Vašingtona. Grupa je saopštila da su njihove vazduhoplovne snage izvršile napade kao odmazdu za američku vojnu akciju protiv Irana i upozorila da se operacije nastavljaju, prema Al Džaziri.

Ranije u ponedeljak, IRGC je takođe saopštio da je tokom druge faze svoje kampanje odmazde ciljao objekte za održavanje helikoptera, hangar u kojem se nalazi avion P-8 i centar za komandovanje i kontrolu američkih vojnih dronova u vazduhoplovnoj bazi Šeik Isa u Bahreinu.

Napadi su uslijedili nakon novih američkih udara u Iranu rano u ponedeljak.

(B92.net/Mondo)