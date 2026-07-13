Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da je tokom najnovijih napada na Iran prvi put u borbenim uslovima upotrijebila jednokratne napadačke pomorske dronove.

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Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da je u jučerašnjim napadima na Iran upotrijebila "jednokratne napadačke bespilotne letjelice, ali po prvi put i jednokratne napadačke pomorske dronove". U saopštenju nije navedeno o kojim je tačno vrstama dronova riječ, niti koliko ih je korišćeno.

Američke napadačke bespilotne letjelice već su bile korišćene na početku rata s Iranom, kad je CENTCOM rasporedio bespilotni sistem LUCAS, koji je u suštini američka verzija iranskih dronova "šahed 136", kakve je Rusija u velikom broju koristila u ratu protiv Ukrajine.

"Ovi jeftini dronovi, razvijeni po uzoru na iranske dronove šahed, sada donose američku odmazdu", objavio je tada CENTCOM na društvenim mrežama.

CENTCOM's Task Force Scorpion Strike - for the first time in history - is using one-way attack drones in combat during Operation Epic Fury. These low-cost drones, modeled after Iran's Shahed drones, are now delivering American-made retribution. pic.twitter.com/VYdjiECKDT — U.S. Central Command (@CENTCOM)February 28, 2026

"Kad je riječ o pomorskim dronovima, Sjedinjene Države su poslednjih godina eksperimentisale sa nekoliko različitih tipova. Najprikladnije za jednokratne napade je površinsko plovilo bez posade klase 'flit'", rekao je CNN-u vojni analitičar Karl Šuster, bivši direktor Zajedničkog obavještajnog centra američke Pacifičke komande.

Šuster je objasnio da su ta plovila izvorno razvijena za protivminske operacije i borbu protiv podmornica, ali da se zahvaljujući brzini većoj od 60 kilometra na sat mogu prilagoditi za jednokratne, odnosno "samoubilačke" napade.

"Skupa su, cijena im prelazi dva miliona dolara po plovilu, ali ih je veoma teško zaustaviti", rekao je Šuster i dodao da su i plovila bez posade i bespilotne letjelice LUCAS projektovani tako da se mogu raspoređivati sa američkih obalskih borbenih brodova.