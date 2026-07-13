Nova analiza vojnih troškova evropskih zemalja za 2025. godinu pokazala je velike razlike u izdacima za odbranu širom kontinenta.

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Prema najnovijim podacima baze SIPRI, Ukrajina je u 2025. godini za vojsku izdvojila čak 39,56 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), što je ubjedljivo najviše u Evropi. Na drugom mjestu nalazi se Rusija sa 7,50 odsto BDP-a, dok je treća Poljska sa 4,50 odsto.

Visoka izdvajanja Ukrajine posledica su rata koji traje od februara 2022. godine, dok je Rusija svoju privredu u velikoj mjeri usmerila na finansiranje vojne industrije uprkos međunarodnim sankcijama.

Nakon ove tri zemlje idu Letonija, Estonija, Norveška, Danska i Srbija .

Njemačka, Francuska i Velika Britanija izdvajaju manje

Podaci pokazuju da brojne zapadnoevropske zemlje izdvajaju manji procenat BDP-a.

Među njima su:

Velika Britanija - 2,35 odsto

Njemačka - 2,27 odsto

Španija - 2,13 odsto

Francuska - 2,03 odsto

Italija - 1,89 odsto

Istovremeno, zemlje koje se graniče sa Rusijom poslednjih godina značajno povećavaju vojne budžete zbog bezbjednosnih rizika i rata u Ukrajini.

NATO podiže ljestvicu do 2035. godine

Kako navodi analiza, članice NATO-a dogovorile su da do 2035. godine povećaju izdvajanja za odbranu na pet odsto BDP-a, uz izuzetak Španije.

Na povećanje vojnih budžeta uticali su rat u Ukrajini, rast tenzija u Evropi, ali i pritisak Sjedinjenih Američkih Država da evropske zemlje izdvajaju više za sopstvenu odbranu.

(Visual capitalist/Mondo)