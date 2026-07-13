Nova analiza vojnih troškova evropskih zemalja za 2025. godinu pokazala je velike razlike u izdacima za odbranu širom kontinenta.
Prema najnovijim podacima baze SIPRI, Ukrajina je u 2025. godini za vojsku izdvojila čak 39,56 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), što je ubjedljivo najviše u Evropi. Na drugom mjestu nalazi se Rusija sa 7,50 odsto BDP-a, dok je treća Poljska sa 4,50 odsto.
Visoka izdvajanja Ukrajine posledica su rata koji traje od februara 2022. godine, dok je Rusija svoju privredu u velikoj mjeri usmerila na finansiranje vojne industrije uprkos međunarodnim sankcijama.
Nakon ove tri zemlje idu Letonija, Estonija, Norveška, Danska i Srbija.
Njemačka, Francuska i Velika Britanija izdvajaju manje
Podaci pokazuju da brojne zapadnoevropske zemlje izdvajaju manji procenat BDP-a.
Među njima su:
- Velika Britanija - 2,35 odsto
- Njemačka - 2,27 odsto
- Španija - 2,13 odsto
- Francuska - 2,03 odsto
- Italija - 1,89 odsto
Istovremeno, zemlje koje se graniče sa Rusijom poslednjih godina značajno povećavaju vojne budžete zbog bezbjednosnih rizika i rata u Ukrajini.
NATO podiže ljestvicu do 2035. godine
Kako navodi analiza, članice NATO-a dogovorile su da do 2035. godine povećaju izdvajanja za odbranu na pet odsto BDP-a, uz izuzetak Španije.
Na povećanje vojnih budžeta uticali su rat u Ukrajini, rast tenzija u Evropi, ali i pritisak Sjedinjenih Američkih Država da evropske zemlje izdvajaju više za sopstvenu odbranu.
(Visual capitalist/Mondo)