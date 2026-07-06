NATO hitno podigao avione zbog ruskog izviđačkog aviona kod britanskog nosača aviona.

Izvor: YouTube/Printscreen/TangoSix

Ruski izviđački avion je izbacio nekoliko desetina sonobuja (vrsta podvodnog mikrofona koji detektuje podmornice i prati ih) blizu britanskog nosača aviona zbog čega je hitno reagovao NATO, piše "Skaj Njuz". Ruski avion je to uradio blizu britanskog nosača aviona HMS Prince of Wales, a Britanci su ovaj potez okarakterisali kao uznemiravanje i ometanje ratnog broda zbog čega je Alijansa podigla dva ratna aviona F-35.

Avioni NATO su poleteli sa pomenutog britanskog nosača aviona. Vjeruje se da je ovo prvi put da je Rusija upotrebila ovu taktiku izbacivanja velikog broja sonobuje blizu neprijateljskog broda zarad lociranja podmornica.

NATO avioni F-35 su ubrzo presreli ruski avion. Ispratili su ga van područja britanskog nosača aviona HMS Prince of Wales.

"Ova aktivnost bila je nebezbjedna i neprofesionalna. Ruski avion presrela su i ispratila dva britanska lovca F-35 sa nosača HMS Prince of Wales sve dok nije napustio područje", naveo je portparol britanskog Ministarstva odbrane.

Šta su sonobuje?

Sonobuje su uređaji koji rade kao podvodni mikrofon za lociranje podmornica. Koriste ih mnoge vojske širom svijeta za otkrivanje i praćenje podmornica.

U obliku su cilindra, veličine do jednog metra i same se automatski aktiviraju kada "udare" u vodu prilikom izbacivanja iz aviona. Na površini imaju antenu koja emituje radio-signale i služi za komunikaciju sa brodom ili avionom.