Prema navodima ruskih izvora, tokom noći pogođeni su naftni objekti u Krasnodarskom kraju i Jaroslavskoj oblasti, dok se Rusija suočava sa sve većim nestašicama goriva usljed učestalih udara na energetsku infrastrukturu.

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Ukrajinski dronovi tokom noći izveli su novi talas napada na rusku naftnu infrastrukturu, a prema navodima ruskih Telegram kanala, pogođena je rafinerija u gradu Slavjansk na Kubanju, u Krasnodarskom kraju.

️Russia's Slavyansk-EKO oil refinery in Slavyansk-on-Kuban has just come under attack. It has refining capacity of 5,2 million tonnes of crude oil per yearpic.twitter.com/nhD5bREROq — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love)June 27, 2026

Na društvenim mrežama objavljeni su snimci na kojima se vide veliki požar i gust dim iznad rezervoara za skladištenje goriva. Regionalni operativni štab saopštio je da je požar izazvan padom krhotina nakon napada dronovima, dok razmjere pričinjene štete za sada nijesu poznate.

Dim je istovremeno primijećen i u području rafinerije u Jaroslavlju, oko 250 kilometara sjeveroistočno od Moskve. Guverner Jaroslavske oblasti Mihail Jevrajev potvrdio je da je taj region bio meta napada ukrajinskih bespilotnih letjelica.

Morning footage of the heavily damaged Slavyansk Oil Refinery. The scale of the destruction is striking.pic.twitter.com/BNDNKtGc3Y — Exilenova+ (@Exilenova_plus)June 28, 2026

Ukrajinske vlasti zasad se nijesu zvanično oglašavale povodom prijavljenih napada.

Novi udari dolaze u trenutku kada se Rusija suočava sa sve većim problemima u snabdijevanju gorivom.

Last night and this morning, the combined attack of "Granin" UAVs, "Iskander" anti-aircraft missile systems, and "Zircon" hypersonic missiles targeted targets in Kyiv (shown in the video), Kharkiv, Sumy, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Sumy, and Poltava regions



Also, a series of…pic.twitter.com/UaCPaEqaYp — S p r i n t e r (@SprinterPress)June 28, 2026

Više od 20 ruskih regiona uvelo je ograničenja u prodaji goriva, dok građani na društvenim mrežama objavljuju fotografije i snimke dugih redova na benzinskim pumpama.

Ukrajina posljednjih sedmica intenzivira napade na rusku naftnu i gasnu infrastrukturu, koja predstavlja jedan od ključnih izvora prihoda za finansiranje ratnih operacija. Samo nekoliko dana ranije pogođene su dvije rafinerije u Baškortostanu, dok su prethodno obustavljen rad Moskovske rafinerije nafte i rafinerije Lukoil-Njižegorodorgsintez u Nižnjenovgorodskoj oblasti nakon napada dronovima.