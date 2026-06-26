Zelenski odobrio napade na Krim kako bi se smanjile sposobnosti Rusije da koriste ovo poluostrvo kao vojno i logističko čvorište.

Izvor: Profimedia/Twitter/screenshot/Osinttechnical

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski odobrio je operaciju od 40 dana na poluostrvu Krim nakon čega su uslijedili masovni ukrajinski napadi na poluostrvo koje je Rusija "anektirala", piše "Euronews". Na Krimu je proglašena vanredna situacija zbog čega je usledila i velika evakuacija lokalnog stanovništva.

Ukrajinska služba bezbjednosti (SBU) danas je saopštila da su njeni dronovi pogodili ruske vojne brodove za podršku u izgradnji i sistem protivvazdušne odbrane S-400 u Kerču. Prema navodima SBU, ukrajinski napad je bio usmjeren na brodove u brodogradilištu "Zaliv" u Kerču i na rusku protivvazdušnu odbranu koja štiti Kerčki moreuz.

/1. The Security Service of Ukraine (SBU) says it struck two Russian military support vessels under construction at the Zaliv shipyard in occupied Kerch, along with elements of a S-400 air defense system protecting the Kerch Strait.



According to the SBU, the targets included…https://t.co/OY3zG0dxTFpic.twitter.com/KhYALzL6Al — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love)June 26, 2026

Pored ruskih brodova, dronovi SBU pogodili su i naoružanje i radarsku stanicu PVO S-400 koji štiti područje Kerčkog moreuza. Cilj ovih napada jeste da se nastave udari na rusku vojnu infrastrukturu na Krimu koji je, prema viđenju Ukrajine, okupiran.

Pogođeni su brodovi za polaganje kablova projekta 15310, "Volga" i "Vjatka" i putničko-teretni trajekt "Petropavlovsk" koji je bio 96 odsto završen. Na pogođenim brodovima izbili su veliki požari.