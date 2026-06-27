Ukrajina je potvrdila gubitak dva borbena aviona MiG-29 u odvojenim incidentima, dok Moskva tvrdi da su ukrajinske snage u samo jednom danu izgubile tri letjelice tog tipa.

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Ukrajina je potvrdila gubitak dva svoja aviona MiG-29 u odvojenim incidentima, dok Rusija tvrdi da su Ukrajinci izgubili čak tri takva aviona u roku od 24 sata.

Ruska televizija objavila je snimak napada na vazduhoplovnu bazu Voznesensk u Nikolajevskoj oblasti uz pomoć dronova Geran-4. Na snimku se vidi uništenje jednog parkiranog aviona MiG-29 dok su ga pripremali za borbenu misiju.

Takođe je pogođeno vozilo ispred još jednog hangara u kojem se nalazio drugi MiG-29. Rusi tvrde da su uništili i taj avion, ali se to ne vidi na objavljenom snimku.

Ukrajinski vojni izvori potvrdili su napad dronova Šahed-238 i naveli da je "jedan MiG-29 pogođen i uništen tokom dopune goriva na aerodromu Voznesensk, dok je drugi dron pogodio zaštićeni hangar za avione, a letjelica koja se nalazila unutra, prema preliminarnim izvještajima, preživjela je napad". Ukrajinski vojni izvori potvrdili su i dodatni gubitak aviona MiG-29.

"Ukrajina je izgubila borbeni avion MiG-29 u noći između 26. i 27. juna tokom izvršavanja borbenog zadatka u Poltavskoj oblasti", saopštile su ukrajinske vazduhoplovne snage.

Pilot se uspješno katapultirao, stupio u kontakt sa timom za potragu i spasavanje i ubrzo je pronađen, nakon čega je prebačen u medicinski centar radi pregleda i ukazivanja pomoći. Uzroci i okolnosti nesreće za sada se utvrđuju.