Ukrajinske snage izvele su stravičan noćni napad krstarećim raketama duboko u teritoriji Rusije, a na meti se našlo jedno od najvažnijih vojnih postrojenja Kremlja.

Izvor: Kurir/ printscreen/ youtube

Ukrajinski raketni napad navodno je tokom noći 27. juna bio usmjeren na rusko vojno postrojenje u gradu Volgogradu, jednom od vodećih preduzeća vojno-industrijskog kompleksa u Rusiji, prenosi nezavisni ruski portal Astra.

Pozivajući se na lokalne stanovnike, Astra navodi da su se u gradu čule eksplozije i da je izbio požar, dok su vlasti izdale upozorenje na raketnu opasnost za Volgogradsku oblast. Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se dim koji se uzdiže iznad grada.

Prema snimcima očevidaca, dim se dizao iz vojne fabrike Titan-Barikadi, jednog od najvažnijih ruskih odbrambenih postrojenja koje proizvodi lansirne sisteme za strateške raketne komplekse.

Ukrainian missiles struck Russia's Titan-Barricades military factory in Volgograd, a major defense plant that produces launchers, artillery systems, and components for Iskander, Yars, and Topol-M missile systems.pic.twitter.com/dehpQnRTgj — Pressify (@ThePressify)June 27, 2026

Astra navodi da je geolocirala snimke nastale u Moskovskoj ulici, oko 6,5 kilometara od fabrike, i zaključila da dim potiče upravo iz tog postrojenja.

Portal je takođe prenio da je napad izveden ukrajinskim krstarećim raketama dugog dometa „Flamingo“, pozivajući se na analizu snimaka koje je objavio monitoring kanal Exilenova+.

Guverner Volgogradske oblasti Andrej Bočarov kasnije je potvrdio da su ukrajinski „brzi vazdušni ciljevi“ tokom noći pogodili grad i oštetili proizvodne objekte jednog preduzeća u Krasnooktjabrskom okrugu Volgograda. Iako nije imenovao postrojenje, fabrika Titan-Barikadi nalazi se upravo u tom okrugu.

Bočarov je saopštio da je u napadu povrijeđeno deset osoba kojima je ukazana medicinska pomoć. Dodao je da su lokalizovani požari brzo ugašeni i da stambene zgrade nijesu oštećene.

FLAMINGO MISSILE STRIKE IN VOLGOGRAD



Footage shows the moment Ukrainian forces launched FP-5 “Flamingo” cruise missiles toward a target in Volgograd.https://t.co/TMbxeTXShbpic.twitter.com/nTxfl3Nq8A — Inside the conflict (@InsidConflict)June 27, 2026

Ukrajina se nije zvanično oglasila povodom navodnog napada.

Prema navodima Astre, Titan-Barikadi je jedno od vodećih preduzeća ruskog vojno-industrijskog kompleksa i dio je državne svemirske korporacije Roskosmos.

U toj fabrici razvijaju se, testiraju i proizvode lansirni sistemi za ruske strateške raketne snage, uključujući sisteme Jars, Topolj-M i Sarmat, kao i lansere za taktičke balističke rakete Iskander-M.

Postrojenje takođe proizvodi teške artiljerijske sisteme, brodske artiljerijske nosače i obalske protivbrodske raketne sisteme.