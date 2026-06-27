Ukrajina tvrdi da presretačke rakete koristi samo u krajnjoj nuždi zbog nestašice, dok istovremeno razvija domaću alternativu američkom sistemu

Izvor: Tweet/Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський

Na društvenim mrežama pojavio se rijedak dnevni snimak koji, kako tvrde ukrajinski izvori, prikazuje uspješno presretanje i uništavanje dvije ruske balističke rakete iznad Kijeva pomoću projektila protivvazdušnog sistema Patriot.

Riječ je o američkom sistemu protivvazdušne odbrane koji je Ukrajina dobila u okviru vojne pomoći zapadnih saveznika i koji predstavlja ključni dio odbrane od ruskih balističkih projektila.

Međutim, Kijev već mjesecima upozorava da se suočava s ozbiljnim nedostatkom presretačkih raketa za Patriot, zbog čega ih koristi veoma rijetko i uglavnom u situacijama kada nema drugog izbora.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski krajem maja uputio je pismo predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trampu u kojem je upozorio na sve izraženiji nedostatak sistema protivvazdušne odbrane.

„Kada je riječ o protivvazdušnoj odbrani od projektila, oslanjamo se na naše prijatelje. Ali kada je u pitanju odbrana od balističkih raketa, gotovo isključivo zavisimo od Sjedinjenih Američkih Država“, naveo je Zelenski.

Rare daytime footage of a Ukrainian PATRIOT battery successfully intercepting a pair of Russian ballistic missiles over Kyiv this afternoon.pic.twitter.com/0LiIltLlk0 — OSINTtechnical (@Osinttechnical)June 25, 2026

U pismu je upozorio i na usporenu isporuku američkog naoružanja kroz NATO program PURL, naglašavajući da trenutni tempo isporuka više ne odgovara intenzitetu ruskih napada.

„Molim vas za pomoć u zaštiti ukrajinskog neba od ruskih projektila. U ime ukrajinskog naroda molim predsjednika i američki Kongres da nam pomognu da obezbijedimo raketne sisteme Patriot PAC-3 i dodatne baterije kako bismo zaustavili ruske balističke projektile i druge vazdušne napade“, poručio je Zelenski.

Istovremeno, Ukrajina pokušava da smanji zavisnost od zapadnih isporuka razvijanjem domaćih sistema protivvazdušne odbrane. Ranije ovog mjeseca uspješno je testiran novi projektil FP-7.x, koji razvija ukrajinska kompanija Fire Point.

Kako navode ukrajinski mediji, riječ je o znatno jeftinijoj alternativi sistemu Patriot, namijenjenoj za obaranje balističkih raketa i dronova, uz mogućnost masovne proizvodnje.

Prema ranijim informacijama, serijska proizvodnja trebalo bi da počne u avgustu, tempom od tri projektila dnevno, dok se prvi potpuno operativni sistemi na frontu očekuju tokom 2027. godine.