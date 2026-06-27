Ruski novinar Grigorij Nehorošev, koji je tvrdio da je 2008. godine otkrio navodnu vezu Vladimira Putina i Alinine Kabajeve, preminuo je u Rigi u 69. godini.

Izvor: Russian Foreign Ministry's official \ apaimages / imago stock&people / Profimedia

Grigorij Nehorošev, ruski novinar koji se proglasio "ličnim neprijateljem" Vladimira Putina nakon što je 2008. godine otkrio njegovu navodnu tajnu vezu sa olimpijskom šampionkom u ritmičkoj gimnastici Alinom Kabajevom, preminuo je u 69. godini.

Nehorošev je umro u Rigi, glavnom gradu Letonije, gdje je poslednjih 11 godina živeo u egzilu kao politički izbjeglica. Prema izvještajima lokalnih medija i njegovih prijatelja, uzrok smrti bilo je trovanje otrovnim pečurkama koje je sam ubrao u svom dvorištu.

Bio je iskusan ljubitelj pečuraka, ali su ovog puta one bile kobne. Sada su počele da kruže različite teorije, a obdukcija je u toku kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

Nehorošev je bio glavni urednik ruskog lista Moskovski korespondent. Novine su 2008. godine objavile senzacionalnu vijest da Putin planira da se razvede od tadašnje supruge Ljudmile kako bi oženio Alinu Kabajevu, koja je od njega bila više od 30 godina mlađa.

Ta objava izazvala je bijes u Kremlju. List je ubrzo ugašen, a Nehorošev je bio podvrgnut ispitivanjima i pretnjama tajnih službi. Morao je da pobjegne iz Rusije kako bi sačuvao život. Često je govorio da strahuje da bi mogao postati meta Putinovih plaćenika.

"Nehorošev je prvi otkrio ime Putinove vanbračne partnerke, šampionke u ritmičkoj gimnastici Aline Kabajeve. Putin mu to očigledno nije oprostio", navode lokalne novine Delfi, prenosi Ekspres.

Iako su Putin i Kabajeva u početku negirali aferu, danas se njihova veza smatra potvrđenom. Veruje se da imaju dvoje zajedničke djece. Prijatelji i kolege novinara opisali su njegovu smrt kao "neshvatljivu".

Ruska novinarka Božena Rinska, koja se takođe nalazi u egzilu u Letoniji, rekla je da ju je vijest šokirala. Njegov bliski saradnik Igors Vatoljins opisao ga je kao "čovjeka koji nije bio star, nije bio bolestan, već pun ideja i planova". Letonske vlasti za sada nisu dale zvaničan komentar.