Ruske vlasti na Krimu proglasile su vanredno stanje nakon niza ukrajinskih napada dronovima koji su, prema njihovim navodima, pogodili energetsku infrastrukturu, snabdijevanje gorivom i saobraćajne pravce.

Izvor: Profimedia/Twitter/screenshot/Osinttechnical

Ruske vlasti proglasile su vanredno stanje na ukrajinskom poluostrvu Krim nakon što su, zbog snažnih i kontinuiranih ukrajinskih napada, bile prinuđene da potpuno obustave turističke aktivnosti, zatvore dječje ljetnje kampove i uvedu strogu zabranu prodaje goriva civilima.

Odluku o uvođenju vanrednog stanja potvrdio je Sergej Aksjonov, lider Krima kojeg je postavila Moskva, navodeći na Telegramu da će ova mjera omogućiti donošenje hitnih odluka kako bi se obezbijedilo stabilno funkcionisanje ključnih sektora od kojih zavisi život stanovništva.

Proglašenje vanrednog stanja direktna je posledica opsežne ukrajinske kampanje izolacije Krima. Kijev već nedeljama sprovodi koordinisanu operaciju u kojoj rojevima bespilotnih letjelica dugog i srednjeg dometa sistematski napada ruske energetske ciljeve, naftne terminale, saobraćajnu infrastrukturu i elektroenergetsku mrežu.

⚡️ The moment Ukraine’s Special Operations Forces eliminated the railway bridge over the North Crimean Canal



Crimea is looking a little more like an island every daypic.twitter.com/fQcGMAcHqk — NEXTA (@nexta_tv)June 23, 2026

Cilj ove "strateške vazdušne ofanzive" jeste potpuno odsijecanje poluostrva od ruske logistike, uništavanje ključnih pravaca snabdijevanja i dugoročno onemogućavanje održavanja ruske kontrole nad tim područjem.

Blokada benzinskih pumpi i policijski čas za restorane

Posledice ove blokade dronovima postale su ozbiljne za ruske snage i lokalno stanovništvo. Nakon što su ukrajinske bespilotne letjelice pogodile ključni naftni terminal u Kerču, vlasti su uvele potpunu zabranu prodaje goriva civilima, pa se ono sada izdaje isključivo državnim institucijama i bezbjednosnim službama.

Na benzinskim pumpama širom poluostrva bilježe se kilometarske kolone i nagli rast cijena, dok je guverner Sevastopolja Mihail Razvožajev naredio obavezno zatvaranje svih supermarketa, barova i restorana u 20 časova kako bi se smanjila potrošnja električne energije.

Pored ozbiljne nestašice goriva, Krim se suočava i sa velikim problemima u elektroenergetskom sistemu. Nedavni ukrajinski napadi na termoelektranu u Simferopolju i glavnu trafostanicu u Sevastopolju ostavili su pojedine oblasti poluostrva bez struje.

Occupied Ukraine



Ukrainian medium-range drone strikes have led to 2/3 drop in traffic on the R-280 Novorossiya route, which connects Rostov-on-Don with occupied Crimea via Mariupol and Melitopol.



Ukrainian attacks have intensified in the past week.pic.twitter.com/99TyDN9IC1 — F76 (@f76pacificator)June 23, 2026

Ukrajinski ministar odbrane Mihajlo Fedorov kratko je poručio da za "okupatore na Krimu počinje pakao", navodeći da je logistika prekinuta, a poluostrvo izolovano.

Ruski blogeri u panici, turisti beže

Ozbiljnost situacije više ne skrivaju ni ruski vojni blogeri koji upozoravaju na moguće posledice. Bivši oficir FSB-a i osuđeni ratni zločinac Igor Girkin izneo je procjenu da je stanje veoma ozbiljno i da bi moglo postati kritično za nekoliko nedelja ukoliko Ukrajina nastavi napade istim intenzitetom.

Ruski turisti već masovno napuštaju poluostrvo i vraćaju se kućama, svjesni da je ljetnja sezona na Krimu ozbiljno ugrožena.

Inspiring view from the Crimean Bridge features thick black smoke rising in the background



The bridge that Russian ruler Putin personally opened by driving a truck across it in 2018 continues to deliver unforgettable scenery

Supernovapic.twitter.com/PvrnJiUxqG — Euromaidan Press (@EuromaidanPress)June 24, 2026

Sadašnja taktika Kijeva predstavlja promenu strategije - umjesto povremenih udara na pojedinačne vojne ciljeve velike vrijednosti, Ukrajina sada sprovodi kontinuirani pritisak sa ciljem potpunog prekida snabdevanja.

Ovoj kampanji prethodilo je višemjesečno slabljenje ruske protivvazdušne odbrane na Krimu, čime je otvoren prostor za masovnu upotrebu jeftinijih domaćih dronova poput "Horneta" i "Dartsa". Kako navode analitičari, ti dronovi koštaju svega nekoliko hiljada dolara, dok su rakete kojima Rusija pokušava da ih obori višestruko skuplje.

Saobraćajni kolaps na ključnom auto-putu

Pored energetike, ukrajinske snage sistematski napadaju mostove i trajektne linije koje povezuju Krim sa kopnom.

Drumski i željeznički mostovi prema Hersonskoj oblasti pretrpjeli su teška oštećenja, dok su napadi na trajekte "Panagija" i "Lavrentij" preko Kerčkog moreuza potpuno zaustavili trajektni saobraćaj.

Zbog toga je ruski težak i vojni transport preusmeren na obalski put R-280, poznat kao "Novorosijski autoput", gdje je, prema navodima iz teksta, saobraćaj smanjen za čak 71 odsto jer su ruski kamioni postali laka meta ukrajinskih rojeva dronova.

⚡ Temporarily occupied Sevastopol in Crimea was left completely without electricity following a massive overnight drone attack.pic.twitter.com/Hff3Y6DKW3 — UNITED24 Media (@United24media)June 24, 2026

Dok analitičari raspravljaju o tome da li ovakav pritisak na Krim može da natera Moskvu da sedne za pregovarački sto, ruski predsjednik Vladimir Putin pokušava da umanji značaj blokade.

Putin je optužio Ukrajinu da napadima na civilnu infrastrukturu pokušava da izazove podele i paniku među ruskim stanovništvom, istovremeno kritikujući američke pokušaje posredovanja u sukobu.

Sa druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da je operacija pažljivo planirana i da će, uz obećanu podršku Grupe G7, brzo stvoriti uslove koji će Rusiju primorati da izabere mir.