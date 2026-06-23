Putin je izjavio da je Rusija spremna za mirovne pregovore sa Ukrajinom, oslanjajući se na prethodne dogovore iz Istanbula.

Izvor: HOGP/Russian Presidential Press Service

Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je danas na sastanku sa članovima ruske vlade da je Rusija spremna za mirovne pregovore sa Ukrajinom na osnovu dogovora postignutih u Istanbulu, modaliteta o kojima se razgovaralo u Enkoridžu, kao i realnosti, prije svega realnosti na terenu.

On je rekao da je Rusija spremna za mirovne pregovore i na osnovu principa koje je iznio prije nekoliko godina tokom govora u Ministarstvu spoljnih poslova, prenose RIA Novosti.

Putin je istovremeno ocijenio da Oružane snage Ukrajine gube jednu teritoriju za drugom, dok će Rusija, kako je naveo, nastaviti da napreduje na svim pravcima oslanjajući se na stabilizaciju ekonomije i vojne uspjehe.

"Svi ti, u suštini, teroristički napadi, uključujući napade na civilnu infrastrukturu, na primjer na autobus sa bjeloruskom djecom u Belgorodskoj oblasti ili na studentski dom u Starobeljsku, ne mijenjaju i ne mogu da utiču na događaje na frontu, odnosno na liniji borbenog kontakta", rekao je Putin.

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Prema njegovim riječima, ukrajinske snage izvode napade kako bi stvorile utisak o navodno povoljnijoj pregovaračkoj poziciji.

Putin je ukrajinske vlasti ponovo okarakterisao kao "neonacistički režim".

U proljeće 2022. godine u Istanbulu je parafiran nacrt mirovnog sporazuma između Rusije i Ukrajine, koji je usaglašavan tokom direktnih pregovora dvije strane.

Tada su dvije strane razmatrale nacrt mirovnog sporazuma prema kojem bi Ukrajina prihvatila status vojne neutralnosti i odustala od članstva u NATO-u u zamjenu za međunarodne bezbjednosne garancije.

Nacrt je predviđao i da se pitanje Krima rešava kroz posebne pregovore, dok su pojedina teritorijalna i bezbjednosna pitanja ostala neriješena.

Sporazum nikada nije potpisan, ali se Moskva i dalje poziva na te razgovore kao moguću osnovu za buduće mirovne pregovore.

Tokom obraćanja u Ministarstvu spoljnih poslova 2024. godine, Putin je iznio uslove Moskve za okončanje sukoba u Ukrajini - povlačenje ukrajinskih trupa iz Donjecke, Luganske, Hersonske i Zaporoške oblasti, kao i odustajanje Kijeva od planova za članstvo u NATO.

(RIA Novosti/MONDO)