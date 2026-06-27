Brodski most oštećen, ali nema povrijeđenih ni zagađenja mora; Manama tvrdi da je Teheran dronovima napao njenu teritoriju i zatražila reakciju Savjeta bezbjednosti UN

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Tanker koji je prolazio kroz strateški važan Ormuski moreuz pogođen je neidentifikovanom raketom, saopštila je u subotu Pomorska trgovinska služba Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO). Riječ je o najnovijem bezbjednosnom incidentu na tom plovnom putu.

UKMTO je saopštio da je brodski most oštećen, ali da su svi članovi posade bezbjedni i da nije došlo do zagađenja mora.

Vlasti trenutno istražuju incident, a UKMTO je savjetovao svim brodovima koji prolaze kroz moreuz da budu oprezni i prijave svaku sumnjivu aktivnost.

Napad na Bahrein

Bahrein je rano jutros najoštrije osudio napad iranskog drona na svoju teritoriju, optužujući zvanični Teheran za direktno kršenje državnog suvereniteta i gaženje nedavno postignutog Memoranduma o razumijevanju između SAD i Irana.

Ova oštra reakcija Maname uslijedila je samo nekoliko sati nakon što je Vašington objavio da su američke snage izvele napade na iranske raketne, radarske i dronovske položaje na jugu Irana.

SAD su ovaj potez opravdale kao odgovor na prethodni iranski napad dronom na kontejnerski brod „Ever Lavli“ pod zastavom Singapura u strateški važnom Ormuskom moreuzu. Iran je, s druge strane, odmah uzvratio udarima na mete povezane sa SAD, optužujući Vašington za kršenje istog sporazuma.

Prema saopštenju iz Bahreina, Iranci su pogodili mete povezane sa američkom vojskom u toj zalivskoj državi.

„Teheran podriva mirovne napore“

Ministarstvo vanjskih poslova Bahreina saopštilo je da je „nekoliko iranskih dronova“ izvršilo napade na teritoriju kraljevine, što je opisalo kao „drsko kršenje“ suvereniteta koje je direktno ugrozilo bezbjednost građana i stanovnika.

Zvanična Manama saopštila je da Iran snosi isključivu odgovornost za „podrivanje mirovnih napora“ i optužila Teheran da nastavlja politiku destabilizacije regionalne bezbjednosti.

U saopštenju je naglašeno da ovaj napad direktno krši junski memorandum iz Islamabada. Prema tom sporazumu, iranske vlasti su se zvanično obavezale na trajni prekid svih vojnih operacija i strogo poštovanje suvereniteta zemalja u regionu.

Poziv Savjetu bezbjednosti UN

Na kraju, vlasti u Bahreinu poručile su da zadržavaju puno pravo, u skladu sa međunarodnim pravom, da brane svoj suverenitet, bezbjednost i stabilnost. Istovremeno su uputile zvaničan poziv Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija da obezbijedi sprovođenje svojih rezolucija i da „agresora“ pozove na odgovornost za izazivanje nove krize.