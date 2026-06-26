Društvenim mrežama kruže snimci iz vazduha, napravljeni iz helikoptera rano ujutru, pokazuju razmjere katastrofe.

Izvor: HANDOUT / AFP / PROFIMEDIA

Broj žrtava dva zemljotresa koji su juče pogodili Venecuelu porastao je na oko 235, dok je više od 4.300 ljudi povrijeđeno, izjavio je danas ministar zdravlja Karlos Alvarado.

Više od 50.000 osoba se vode kao nestale. Društvenim mrežama kruže snimci iz vazduha, napravljeni iz helikoptera rano ujutru, pokazuju razmjere katastrofe u gradovima Majketija i La Gvaira u Venecueli, koji su pretrpjeli najveću štetu.

Izvor: HANDOUT / AFP / PROFIMEDIA

Grad izgleda kao poslije bombardovanja. Desetine stambenih zgrada su sravnjene sa zemljom. Na snimcima se vide ljudi koji stoje pored ruševina, neki od njih vjerovatno i pored svojih domova koji su sada pretvoreni u šut. Desetine hiljada ljudi su ostale ne samo bez stanova, već i bez hrane i vode, doslovno na ulici.

Aerial footage filmed from a helicopter early Thursday morning shows the scale of damage caused to the Northern Venezuelan coastal cities of Maiquetía and La Guaira, following yesterday’s pair of major earthquakes, which each measured a 7.2 and 7.5 magnitude and struck just to…pic.twitter.com/dwFt58LYsB — OSINTdefender (@sentdefender)June 25, 2026

Na ulici između uništenih objekata i plaže, vidi se kolona vozila - ljudi koji su krenuli na sigurno u strahu od naknadnih zemljotresa.

Imágenes aéreas de La Guaira. Terremoto en#Venezuela. No para de sorprender tanta tragedia. ‼️pic.twitter.com/8tV85HNrle — Cristian Crespo F. (@cristiancrespoj)June 25, 2026

Rodrigez posjetila najteže pogođenu oblast

Privremena predsjednica Venecuele Delsi Rodrigez posjetila je državu La Gvairu, područje koje je najteže pogođeno zemljotresima, saopštilo je danas predsjedništvo.

Tokom posjete, Rodrigez je održala sastanak sa lokalnim i državnim zvaničnicima radi procjene situacije na terenu, ističući da je prioritet ubrzano donošenje operativnih odluka kako bi se zaštitili životi građana i pružila pomoć pogođenim porodicama, prenio je CNN.

Sastanku su prisustvovali ministar unutrašnjih poslova te zemlje, Diosdado Kabeljo, predsjednik Narodne skupštine Horhe Rodrigez, kao i vojni komandanti.

Prema saopštenju predsjedništva, u okviru plana za vanredne situacije naređena je mobilizacija teške mehanizacije i hitna distribucija osnovnih potrepština, uključujući pijaću vodu, hranu, dušeke i ćebad.

Pomoć stiže sa svih strana, Amerika ukida sankcije

Spasilački timovi, službe za upravljanje rizicima i socijalnu pomoć ostaju raspoređeni na terenu kako bi pružili podršku stanovništvu tokom vanredne situacije.

Šef Kancelarije Ujedinjenih nacija (UN) za koordinaciju humanitarnih pitanja Tom Flečer izjavio je danas da su UN u potpunosti mobilisane da bi pružile pomoć Venecueli, koja je pogođena zemljotresom.

Vlada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) opredijelila je danas 150 miliona dolara pomoći za otklanjanje posljedica dvostrukog zemljotresa koji je pogodio Venecuelu, saopštio je Stejt department. Brojne zemlje, među kojima su Švajcarska i Francuska, ranije su najavile da će poslati spasilačke timove u Venecuelu.

"Trenutno smo zabrinuti da postoje ljudi zarobljeni u ruševinama. Želimo da pomognemo da budu izvučeni. Neki od tih ljudi su rođaci osoba koje žive u Sjedinjenim Američkim Državama, ali bez obzira na to, SAD su se uvek odazivale na humanitarne krize, posebno na one u našem regionu. To je ono na šta smo sada usredsređeni", rekao je juče Rubio novinarima u Manami, u Bahreinu, prenosi Al Džazira.

Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država najavilo je da kao pomoć nakon razornih zemljotresa privremeno ukida neke sankcije Venecueli.

Amerika, Iran i Kuba pomažu nakon zemljotresa

Zemlje širom svijeta, uključujući SAD, Iran i Kubu, pomoći će u spasilačkim operacijama u Venecueli nakon dva uzastopna razorna zemljotresa od 7,2 i 7,5 stepena Rihterove skale koja su pogodila južnoameričku zemlju. Više zemalja je obećalo da će pomoći u akcijama spasavanja, a Amerika je najavila 150 miliona dolara pomoći.

Iz Pentagona je saopšteno da američka vojska šalje transportne brodove i avione kako bi podržala timove za potragu i spasavanje i "operacije brze pomoći".

Zemlje Latinske Amerike, uključujući Meksiko, Brazil, El Slvador, Ekvador, Dominikansku Republiku i Kubu, takođe su ponudile solidarnost i pomoć.

"Kubanski zdravstveni radnici su već bili na licu mjesta", kazao je Bruno Rodrigez, ministar spoljnih poslova Kube, dodavši da su oni "u potpunosti mobilisani i pružaju medicinske usluge pogođenom stanovništvu".

Akrivirala se i Evropa

Holandija je saopštila da će izdvojiti oko dva miliona evra za slanje spasilačkog tima sa ljudima, psima tragačima i opremom. I Španija i Francuska su saopštile da će poslati desetine spasilaca, a Njemačka je obećala šest vojnih transportnih aviona. Pridružila im se Švajcarska, koja je obećala timove za hitne situacije i spasilačke pse.

Esmail Bagei, portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova, objavio je "spremnost Irana da pruži svaku potrebnu pomoć u operacijama pomoći i spasavanja", izražavajući "solidarnost sa vladom i narodom Venecuele". Kina je takođe saopštila da je spremna da pošalje sve što je potrebno.