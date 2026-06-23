Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su tokom protekla 24 sata izvedeni napadi na pogone za proizvodnju i skladištenje ukrajinskih dronova dugog dometa, kao i na energetsku i transportnu infrastrukturu, dok Kijev nije komentarisao ove navode.

Izvor: Konstantin Mihalchevskiy / Sputnik / Profimedia

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage u protekla 24 sata izvele napade na pogone za proizvodnju i skladištenje bespilotnih letjelica dugog dometa, kao i na objekte energetske i transportne infrastrukture koje, prema navodima Moskve, koristi ukrajinska vojska.

U saopštenju se navodi da su mete bili i skladišta goriva, radionice za sklapanje dronova, privremeni položaji ukrajinskih jedinica i stranih plaćenika na ukupno 148 lokacija.

Rusko Ministarstvo odbrane takođe tvrdi da je ukrajinska vojska tokom prethodnog dana izgubila oko 1.295 vojnika duž cijele linije fronta. Prema istim navodima, najveći gubici zabilježeni su u zoni dejstva grupe „Centar“, gdje je, kako se tvrdi, poginulo ili ranjeno oko 330 ukrajinskih vojnika.

Moskva navodi i da su njene jedinice napredovale na više pravaca, uključujući područja u Donjeckoj, Harkovskoj, Zaporoškoj i Dnjepropetrovskoj oblasti, gdje su, prema ruskim tvrdnjama, uništena oklopna vozila, artiljerijska oruđa, skladišta municije i sistemi za elektronsko ratovanje.

U odvojenom saopštenju rusko Ministarstvo odbrane tvrdi da je protivvazdušna odbrana tokom prethodna 24 sata oborila 462 ukrajinska drona, pet britanskih krstarećih raketa Storm Shadow i 13 navođenih avionskih bombi.

Ukrajinske vlasti za sada nisu komentarisale ove navode, a informacije o gubicima i rezultatima borbenih dejstava nije moguće nezavisno potvrditi.

(TASS/Mondo)