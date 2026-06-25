Ruske trupe zauzele su mjesto Ivolžansko u Sumskoj oblasti tokom proteklog dana u specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Izvor: EVGENY BIYATOV / SPUTNIK / PROFIMEDIA

Ruske trupe zauzele su mjesto Ivolžansko u Sumskoj oblasti tokom proteklog dana u specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

"Jedinice borbene grupe Sever su aktivnim dejstvima preuzele kontrolu nad naseljem Ivolžansko u Sumskoj oblasti", navodi se u saopštenju ministarstva.

Kijev izgubio 1.455 vojnika duž linije fronta u proteklom danu

Ukrajinska vojska kako navodi TASS, izgubila je oko 1.455 vojnika u borbama sa ruskim snagama na svim sektorima fronta u protekla 24 časa, pokazuju najnoviji podaci o specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini koje je objavilo Ministarstvo odbrane Rusije.

Najnoviji bilans pokazuje da je ukrajinska vojska izgubila više od 215 vojnika i raketni sistem protivvazdušne odbrane američke proizvodnje u zoni odgovornosti ruske borbene grupe Sever, više od 210 vojnika i dva oklopna vozila u zoni grupe Zapad, i oko 205 vojnika i dva oklopna borbena vozila u zoni odgovornosti borbene grupe Jug.

Tokom protekla 24 časa, ukrajinska vojska je takođe izgubila više od 310 vojnika i jedno oklopno borbeno vozilo u zoni odgovornosti ruske borbene grupe Centar, oko 465 vojnika i jedno oklopno borbeno vozilo u zoni grupe Istok, kao i oko 50 vojnika i višecevni lanser raketa HIMARS američke proizvodnje u zoni odgovornosti borbene grupe Dnjepar, pokazuju najnoviji podaci.

Borbena grupa Sever nanijela više od 215 gubitaka ukrajinskoj vojsci

Ruska borbena grupa Sever nanijela je više od 215 gubitaka ukrajinskim trupama i uništila raketni sistem protivvazdušne odbrane američke proizvodnje u svojoj zoni odgovornosti tokom proteklog dana, saopštilo je ministarstvo.

Tokom poslednjeg 24-časovnog perioda, jedinice borbene grupe Sever "nanale su gubitke u ljudstvu i tehnici dvijema brigadama teritorijalne odbrane u oblastima blizu naselja Tolstodubovo, Bačevsk, Krasnopolje i Lesnoje u Sumskoj oblasti", navodi se u saopštenju.

Na harkovskom pravcu, jedinice borbene grupe Sever nanale su gubitke formacijama tri mehanizovane brigade, dvije motorizovane pešadijske brigade ukrajinske vojske i dvije brigade teritorijalne odbrane u oblastima blizu naselja Rubežnoje, Izbickoje, Kazačja Lopan, Kolodeznoje, Vodjanoje, Makarovo, Olhovatka i Sosnovi Bor u Harkovskoj oblasti, saopštilo je ministarstvo.

Ukrajinska vojska je na tim djelovima fronta u protekla 24 časa izgubila više od 215 vojnika, pet motornih vozila, jedno artiljerijsko oruđe, protivvazdušni raketni sistem BRAWLR američke proizvodnje i radar protivvazdušne odbrane, precizira se u saopštenju.

Borbena grupa Zapad nanijela više od 210 gubitaka ukrajinskoj vojsci

Ruska borbena grupa Zapad nanela je više od 210 gubitaka ukrajinskim trupama i uništila dva neprijateljska oklopna vozila u svojoj zoni odgovornosti tokom proteklog dana, saopštilo je ministarstvo.

"Jedinice borbene grupe Zapad zauzele su povoljnije linije i pozicije i nanale gubitke u ljudstvu i tehnici dvijema mehanizovanim brigadama, jednoj jurišnoj brigadi, jednoj brigadi obezbeđenja Generalštaba Ukrajine i dvema brigadama mornaričke pješadije u oblastima blizu naselja Smorodkovka, Izjumskoje, Steckovka, Gusinka, Selišče, Nižnja Žuravka i Staroverovka u Harkovskoj oblasti i Volčji Jar u Donjeckoj Narodnoj Republici", saopštilo je ministarstvo.

"U Krasnom Limanu u Donjeckoj Narodnoj Republici, jurišne grupe 25. armije nastavljaju da uništavaju razbijene ukrajinske oružane formacije. Jedinice 67. motorizovane divizije zauzele su pet neprijateljskih uporišta i 43 zgrade u svom napredovanju u zapadnom pravcu. One su završile uništavanje ukrajinskih ekstremista iz 120. brigade teritorijalne odbrane koji su bili blokirani u severozapadnom dijelu grada", saopštilo je ministarstvo.

Tokom protekla 24 časa, snage borbene grupe Zapad eliminisale su do 30 ukrajinskih vojnika, jedan pikap, dva kvada, četiri daljinski upravljana robotska vozila i devet centara za upravljanje bespilotnim letjelicama u Krasnom Limanu, navodi se u saopštenju.

Ukupno, ukrajinska vojska je u zoni odgovornosti ruske borbene grupe Zapad u protekla 24 časa izgubila više od 210 vojnika, dva oklopna vozila, 15 pikap vozila i jedno artiljerijsko oruđe, precizira se.

Borbena grupa Jug nanela 205 gubitaka ukrajinskoj vojsci

Ruska borbena grupa Jug nanijela je oko 205 gubitaka ukrajinskim trupama i uništila dva neprijateljska oklopna borbena vozila u svojoj zoni odgovornosti tokom proteklog dana, saopštilo je ministarstvo.

"Jedinice borbene grupe Jug poboljšale su svoje prednje pozicije i nanijale gubitke formacijama pet mehanizovanih brigada, jedne brdsko-jurišne brigade, jedne aeromobilne brigade, jedne jurišne brigade ukrajinske vojske i jedne brigade mornaričke pješadije u oblastima blizu naselja Aleksejevo-Družkovka, Nikolajpolje, Nikolajevka i Kramatorsk u Donjeckoj Narodnoj Republici", saopštilo je ministarstvo.

"U Konstantinovki u Donjeckoj Narodnoj Republici, jurišne jedinice borbene grupe Jug nastavile su napredovanje u jugozapadnom dijelu grada, uništavajući razbijene neprijateljske grupe i pojedinačne borce. Tokom protekla 24 časa oslobodile su 114 zgrada", saopštilo je ministarstvo.

Snage borbene grupe Jug eliminisale su do 30 ukrajinskih vojnika, jedno oklopno vozilo, 13 motornih vozila, dva kvada, tri artiljerijska oruđa, 21 kopneno robotsko vozilo i 21 centar za upravljanje bespilotnim letelicama u Konstantinovki u protekla 24 časa, saopštilo je ministarstvo.

Ukupno, ukrajinska vojska je u zoni odgovornosti ruske borbene grupe Jug u protekla 24 časa izgubila procenjenih 205 vojnika, dva oklopna borbena vozila Kozak, 18 motornih vozila, pet poljskih artiljerijskih oruđa i jednu stanicu za elektronsko ratovanje, precizira se u saopštenju.

Borbena grupa Centar nanijela više od 310 gubitaka ukrajinskoj vojsci

Ruska borbena grupa Centar nanijela je više od 310 gubitaka ukrajinskim trupama i uništila jedno neprijateljsko oklopno borbeno vozilo u svojoj zoni odgovornosti tokom proteklog dana, saopštilo je ministarstvo.

"Jedinice borbene grupe Centar poboljšale su svoj taktički položaj i nanijale gubitke u ljudstvu i tehnici četirima mehanizovanim brigadama, jednoj jurišnoj brigadi, jednoj vazdušno-desantnoj brigadi, jednoj brigadi bespilotnih sistema, jednom jurišnom puku ukrajinske vojske, jednoj brigadi mornaričke pješadije, četirima brigadama Nacionalne garde, jednoj brigadi teritorijalne odbrane i brigadi za specijalne operacije Azov [zabranjenoj kao teroristička organizacija u Rusiji] u oblastima blizu naselja Dobropolje, Zloti Kolodez, Svetloje, Sergejevka, Vesjoloje, Ivanovka, Novovodjanoje i Gruzskoje u Donjeckoj Narodnoj Republici, Novotrockoje i Novopavlovka u Dnjepropetrovskoj oblasti", saopštilo je ministarstvo.

Ukrajinska vojska je na tom dijelu fronta u protekla 24 časa izgubila više od 310 vojnika, jedno oklopno borbeno vozilo, šest motornih vozila, dva artiljerijska oruđa i dvije stanice za elektronsko ratovanje, precizira se.

Borbena grupa Istok nanijela 465 gubitaka ukrajinskoj vojsci

Ruska borbena grupa Istok nanela je oko 465 gubitaka ukrajinskim trupama i uništila jedno neprijateljsko oklopno borbeno vozilo u svojoj zoni odgovornosti tokom proteklog dana, saopštilo je ministarstvo.

"Jedinice borbene grupe Istok nastavile su napredovanje duboko u odbranu neprijatelja i nanijale gubitke u ljudstvu i tehnici trima mehanizovanim brigadama, četirima vazdušno-jurišnim brigadama, dvema jurišnim brigadama, jednom bataljonu bespilotnih sistema, trima jurišnim pukovima ukrajinske vojske i jednoj brigadi mornaričke pješadije u oblastima blizu naselja Aleksandrovka, Gavrilovka, Podgavrilovka, Dibrova, Prosjanaja, Ivanovka, Malinovka, Malomihajlovka i Pokrovskoje u Dnjepropetrovskoj oblasti", saopštilo je ministarstvo.

Ukrajinska vojska je na tom dijelu fronta u protekla 24 časa izgubila procenjenih 465 vojnika, jedno oklopno borbeno vozilo, jedno poljsko artiljerijsko oruđe i osam motornih vozila, precizira se.

Borbena grupa Dnjepar eliminisala 50 ukrajinskih vojnika

Ruska borbena grupa Dnjepar eliminisala je oko 50 ukrajinskih vojnika i uništila višecevni lanser raketa HIMARS američke proizvodnje u svojoj zoni odgovornosti tokom proteklog dana, saopštilo je ministarstvo.

"Jedinice borbene grupe Dnjepar nanijale su gubitke formacijama teške mehanizovane brigade ukrajinske vojske u oblastima blizu naselja Malokaterinovka u Zaporoškoj oblasti i Novoaleksandrovka u Hersonskoj oblasti", saopštilo je ministarstvo.

"Uništeno je do 50 ukrajinskih vojnika, višecevni lanser raketa HIMARS američke proizvodnje, šest motornih vozila i tri stanice za elektronsko ratovanje", saopštilo je ministarstvo.

Ruske trupe pogodile ukrajinski Centar za bespilotne sisteme

Ruske trupe pogodile su Centar za bespilotne sisteme Snaga za specijalne operacije Ukrajine i mesta raspoređivanja neprijatelja tokom protekla 24 časa, saopštilo je ministarstvo.

"Operativno-taktička avijacija, jurišne bespilotne letjelice, raketne snage i artiljerija ruskih grupa snaga pogodile su Centar za bespilotne sisteme Snaga za specijalne operacije Ukrajine, ukrajinsku gorivno-energetsku i transportnu infrastrukturu, skladišta municije i goriva koje koristi ukrajinska vojska, radionice za proizvodnju i mjesta za skladištenje bespilotnih letjelica dugog dometa, kao i mesta privremenog raspoređivanja ukrajinskih oružanih formacija i stranih plaćenika na 143 lokacije", saopštilo je ministarstvo.

Ruska PVO presrela 584 ukrajinska drona i 14 pametnih bombi

Ruske snage protivvazdušne odbrane presrele su i uništile 584 ukrajinske bespilotne letjelice (BPL) i 14 pametnih bombi tokom protekla 24 časa, saopštilo je ministarstvo.

"Sredstva protivvazdušne odbrane oborila su 14 vođenih avio-bombi i 584 bespilotne letjelice sa fiksnim krilima", navodi se u saopštenju ministarstva.

Ukupno, Oružane snage Rusije uništile su 671 ukrajinski borbeni avion, 284 helikoptera, 168.090 bespilotnih letjelica, 663 raketna sistema protivvazdušne odbrane, 29.886 tenkova i drugih oklopnih borbenih vozila, 1.747 višecevnih lansera raketa, 35.479 poljskih artiljerijskih oruđa i minobacača i 64.790 specijalnih vojnih motornih vozila od početka specijalne vojne operacije, saopštilo je ministarstvo.

(TASS/Mondo)