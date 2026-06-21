Savjetnik Kremlja Jurij Ušakov tvrdi da Rusija ostaje pri svojim ciljevima i da njene snage nastavljaju napredovanje na frontu

Izvor: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

Rusija ne računa na sprovođenje sporazuma o Ukrajini postignutog na prošlogodišnjem samitu na Aljasci, već očekuje ostvarenje svojih ratnih ciljeva, izjavio je pomoćnik ministra vanjskih poslova Rusije Jurij Ušakov.

Govoreći za rusku televiziju Vesti, Ušakov je poručio da stav Moskve ostaje nepromijenjen i da je fokusiran na ostvarivanje ciljeva koje je rusko rukovodstvo ranije definisalo.

„Ne očekujemo da se ovi dogovori ili sporazumi ispune, očekujemo pobjedu. Očekujemo da postignemo sopstvene ciljeve“, rekao je Ušakov.

On je ocijenio da se samo jedna strana pridržava postignutih dogovora, dok druga, kako je naveo, nije pokazala sposobnost da ispuni svoj dio obaveza.

Ušakov je takođe ustvrdio da zapadne zemlje griješe kada vjeruju da Rusija može biti poražena, navodeći da dešavanja na ratištu, prema njegovom mišljenju, pokazuju suprotno.

„Oni igraju svoje igre sa ciljem da nas konačno pobijede. Svi to govore. Sada su uvjereni da su u pravu jer smatraju da je ovo trenutak kada mogu snažnije da zastupaju svoje štetne i nekonstruktivne stavove“, kazao je on.

Prema njegovim riječima, procjena ukupne situacije zahtijeva pažljivo praćenje dešavanja duž linije fronta, gdje ruske snage, kako tvrdi, „postepeno i konstantno napreduju“.

Rat u Ukrajini traje više od četiri godine, dok se diplomatski napori za postizanje trajnog mira i dalje suočavaju sa brojnim izazovima.