Ukrajinski predsjednik tvrdi da je više oblasti pod neprekidnim napadima, dok šef diplomatije poziva saveznike da „uguše rusku ratnu mašineriju“

Izvor: Profimedia

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da je Rusija tokom proteklih sedam dana na ukrajinsku teritoriju lansirala 2.200 dronova, 1.800 vođenih bombi i 87 raketa.

Zelenski je na Telegramu naveo da su pod udarima ruske vojske oblasti Dnjepropetrovska, Harkovska, Odeska, Sumska, Donjecka, Kirovogradska i Rovnenska oblast.

Istovremeno, ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrii Sybiha pozvao je međunarodne partnere da dodatno pojačaju pritisak na Moskvu.

„Prava strategija da se Putin primora da okonča rat jeste da mu se uskrati kiseonik – vojno, ekonomski, politički i tehnološki“, poručio je Sibiha.

On je istakao da Ukrajina već doprinosi tom cilju kroz napade dugog i srednjeg dometa, kao i ometanjem logistike ruskih snaga.

„Pozivamo naše saveznike da pojačaju pritisak na Rusiju u svim oblastima. Ugušite rusku ratnu mašineriju, ispraznite njen ratni budžet i lišite Putina svih iluzija da može ostvariti bilo kakve ciljeve na bojnom polju“, naveo je Sibiha na društvenoj mreži X.

Prema njegovim riječima, zajedničkim djelovanjem moguće je dodatno oslabiti ruske ratne kapacitete i primorati Kremlj da okonča sukob.

Ukrajinska državna agencija Ukrinform prenijela je i da je Zelenski potvrdio napade na rusku pomorsku logistiku, objekte naftne industrije i sisteme protivvazdušne odbrane sa obje strane Krimskog mosta tokom protekle noći.