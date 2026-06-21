Britanski kralj Čarls postaće prvi monarh u modernoj istoriji Ujedinjenog Kraljevstva koji će javno objaviti podatke o svom porezu, u okviru novih mjera za veću transparentnost kraljevske porodice.

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Britanski kralj Čarls postaće prvi monarh u modernoj istoriji zemlje koji će javnosti otkriti koliki porez plaća.

Podaci o njegovim poreskim obavezama biće objavljeni u četvrtak kao dio godišnjeg finansijskog izvještaja kraljevske porodice. Iz Bakingemske palate navode da je odluka donijeta na ličnu inicijativu kralja.

Kako ističu iz palate, ovaj potez dio je nastojanja da se modernizuje monarhija i poveća transparentnost njenog finansijskog poslovanja, kao i da javnost dobije bolji uvid u način na koji kraljevska porodica odgovara za upravljanje javnim sredstvima.

Odluka dolazi i nakon poziva za većom otvorenošću kada je riječ o finansijama kraljevske porodice, koji su usledili posle skandala povezanih sa princem Endruom.

Koliki porez plaća kralj?

Podaci o porezu koji je kralj Čarls platio za finansijsku godinu 2024/25 biće objavljeni u četvrtak, kao novi dio godišnjeg finansijskog izvještaja kraljevske porodice.

Biće obuhvaćen porez na prihode koje ostvaruje od Vojvodstva Lankaster, privatnih investicija i ličnih imanja, uključujući Sandringam i Balmoral.

Iako britanski monarsi nisu zakonski obavezni da plaćaju porez na dohodak, porez na nasledstvo ili porez na kapitalnu dobit, Čarls dobrovoljno plaća porez na dohodak i porez na kapitalnu dobit ostvarenu prodajom privatne imovine.

Transparentnost nakon skandala

Iz Bakingemske palate navode da je odluka dio šireg plana modernizacije i otvaranja monarhije prema javnosti.

Ovaj potez usledio je nakon višegodišnjih zahtjeva za većom transparentnošću kraljevskih finansija, posebno posle skandala koji su pratili princa Endrua

Objavljuju se i finansije kraljevske porodice

Istovremeno će biti objavljeni i podaci o Suverenom grantu, odnosno javnim sredstvima namenjenim finansiranju kraljevske porodice.

Grant je dostigao rekordnih 137,9 miliona funti, dijelom zbog obnove Bakingemske palate, ali se očekuje da bi nakon revizije uskoro moglo doći do njegovog prvog smanjenja od uvođenja 2012. godine.

Pored toga, Odbor za javne račune britanskog parlamenta pokrenuće istragu o upravljanju kraljevskim nekretninama i zakupu imovine iz Krunskog posjeda, čime će finansije monarhije biti pod dodatnim nadzorom.

(BBC/Mondo)