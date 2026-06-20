Policija sumnja da pronađeni posmrtni ostaci pripadaju dječaku čiji je nestanak prijavljen nakon što je ostavljen u kolicima ispred porodične kuće

Izvor: Kurir

Njemačku je potresla vijest o pronalasku tijela bebe za kojom se tragalo od prethodne noći, nakon što je prijavljen njen nestanak iz mirnog stambenog naselja.

Kako su saopštile njemačke vlasti, tijelo je pronađeno juče oko 13.45 časova u ili u blizini potoka Rankbah. Policija je navela da je izvršena identifikacija te da postoje osnovi za sumnju da posmrtni ostaci pripadaju nestalom dječaku za kojim je pokrenuta opsežna potraga.

Nestanak je prijavljen oko 23.30 časova prethodne večeri, kada su roditelji obavijestili policiju da njihovog djeteta nema. Prema navodima istrage, majka je nakon večernje kupovine ostavila bebu u kolicima ispred porodične kuće, dok je na kratko ušla unutra.

Kada se vratila, kolica su bila prazna. Prema njenim riječima, dijete je nestalo tokom nekoliko minuta koliko je provela u kući.

Istražioci su odmah pokrenuli veliku akciju potrage, polazeći od pretpostavke da je nepoznata osoba uzela dijete iz kolica i udaljila se sa mjesta događaja.

U potragu su bili uključeni policijski službenici, vatrogasci, dronovi, helikopter, kao i oko 40 pasa tragača koji su pretraživali šire područje u potrazi za bilo kakvim tragovima. Na parkingu obližnjeg supermarketa uspostavljen je operativni centar za koordinaciju svih službi uključenih u akciju.

Dodatnu zabrinutost izazvale su visoke temperature koje su prethodnih dana pogodile region. Policija je ranije upozorila da bi za malo dijete ostavljeno na otvorenom u takvim uslovima posljedice mogle biti veoma ozbiljne.

Prije pronalaska tijela istražioci su saopštili da nemaju konkretan trag koji bi ih doveo do nestalog dječaka, dok su brojni stanovnici mjesta organizovali vlastite grupe za potragu i putem društvenih mreža pozivali građane da pomognu u potrazi.

Vijest o nestanku, a potom i o pronalasku tijela, duboko je potresla lokalnu zajednicu od oko 18.000 stanovnika. Dok traje istraga, policija utvrđuje sve okolnosti koje su dovele do ove tragedije.