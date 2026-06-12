Ruske petrohemijske fabrike pogođene su ukrajinskim dronovima stotinama kilometara daleko od linije fronta

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Ukrajinska vojska je tokom noći 12. juna izvela napade dronovima na više ruskih regiona, gađajući nekoliko petrohemijskih postrojenja udaljenih i više od 1.200 kilometara od rusko-ukrajinske granice, prenijeli su ruski Telegram kanali.

Prema navodima lokalnog stanovništva, ukrajinski dronovi su u jutarnjim satima 12. juna pogodili petrohemijsku fabriku "Toljati Kaučuk" u Samarskoj oblasti, što je izazvalo požar u postrojenju.

Fotografije i snimci objavljeni na društvenim mrežama navodno prikazuju dronove dugog dometa iznad grada Toljatija neposredno prije napada.

Ubrzo nakon toga, veliki požar primijećen je i u fabrici sintetičke gume "Nižnekamskneftehim" (NKNK) u gradu Nižnekamsku. Nakon napada, iznad grada se uzdizao gust crni dim.

NKNK, koji se nalazi u Republici Tatarstan, više od 1.200 kilometara od najbliže tačke ukrajinske granice, jedno je od najvećih petrohemijskih preduzeća u istočnoj Evropi.

Ukrainian drones struck targets in Nizhnekamsk, Tatarstan, overnight.



Local reports indicate fires at both the Nizhnekamskneftekhim petrochemical complex and the Taneco oil refinery.



Another night, another hit on Russia’s energy and industrial infrastructure.pic.twitter.com/xZjzg6XoVn — AnatolijUkraine (@AnatoliUkraine)June 12, 2026

Ovo postrojenje je i ranije bilo meta navodnih ukrajinskih napada, uključujući i one iz maja ove godine. "Kijev independent" nije mogao odmah da potvrdi ove navode, dok se ukrajinska vojska još nije oglasila povodom prijavljenih udara.

Za sada nije poznato kolika je šteta pričinjena u napadima.

Ukrajina se sve više oslanja na domaće dronove za izvođenje udara duboko na teritoriji Rusije, posebno na objekte povezane sa preradom nafte, logistikom i vojnom industrijom, koji imaju važnu ulogu u ruskim ratnim naporima.

Najnoviji ukrajinski napadi uslijedili su nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin 5. juna odbacio otvoreno pismo ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, u kojem je pozvao na hitno obnavljanje mirovnih pregovora.