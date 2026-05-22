Turisti i mještani Aspra Spitije, u oblasti Beotija nedaleko od Atine, ostali su zatečeni kada se u plićaku pojavila ajkula koja je plivala svega nekoliko metara od obale.

Izvor: Facebook printscreen

Turisti i mještani mesta Aspra Spitija u oblasti Beotija, nedaleko od Atine, ostali su zatečeni kada su u plićaku ugledali ajkulu kako pliva tik uz obalu.

Neobičan prizor brzo je privukao pažnju prisutnih, a snimak događaja izazvao je veliko interesovanje na društvenim mrežama. U video-snimku može se vidjeti kako se ajkula kreće svega nekoliko metara od kupača.

Iako je njen dolazak u plićak u prvi mah uznemirio ljude na plaži, životinja nije pokazivala nikakve znakove agresije i nakon kraćeg zadržavanja udaljila se od obale, prenosi "Ta Nea".

Prema dostupnim informacijama, riječ je o mladunčetu plave ajkule (Prionace glauca), vrste koja je veoma rasprostranjena u Mediteranu, ali se rijetko može videti toliko blizu obale.

Stručnjaci naglašavaju da plave ajkule uglavnom nisu opasne po ljude i da se često dogodi da izgube orijentaciju kada dospiju u plitku vodu. Slične situacije zabilježene su prethodnih godina i u drugim djelovima Grčke.