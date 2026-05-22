Ovo su svi filmovi i serije koje u junu odlaze sa Netfliksa: Od hit erotske drame do najomraženijeg filma decenije

Izdvojili smo sve poznate naslove koji će u junu biti skinuti sa repertoara Netfliksa, kao i datume do kada ih možete pogledati

Netfliks je najavio veliku "čistku" u junu, te će brojni omiljeni naslovi zauvijek biti uklonjeni sa ove platforme. Iako je do sada to bio slučaj sa nešto manje popularnim serijama i filmovima, sada su "final cut" doživjela i neka od hit ostvarenja kao što su sve erotske drame "50 nijansi sive", komedija "Gospođa Dautfajer", ali i serija "Se*s i grad".

Na listi su i brojne drame, istinite priče i rom-komovi, kao i jedan od najomraženijih filmova oko kog su se mjesecima lomila koplja - "It Ends With Us".

U nastavku pogledajte cio spisak filmova i serija koje odlaze sa Netfliksa kao i kratak siže o čemu se radi u istim, ukoliko želite da im date šansu prije nego što ih skinu sa repertoara:

1. JUN

Fifty Shades of Grey (2015) - Studentkinja Anastasija Stil ulazi u burnu i komplikovanu vezu sa misterioznim milijarderom Kristijanom Grejom, koji je uvodi u svet strasti i kontrole.

Fifty Shades Darker (2017) - Anastaszija pokušava da obnovi vezu sa Kristijanom dok ih istovremeno progone njegove mračne tajne i bivše ljubavi.

Fifty Shades Freed (2018) - Nakon venčanja, Anastasija i Kristijan pokušavaju da započnu miran zajednički život, ali im opasni neprijatelji ugrožavaju sreću.

The Lego Movie (2014) - Obični Lego radnik Emet slučajno postaje "izabrani heroj" koji mora da spase Lego svet od zlog tiranina.

Jurassic World - U modernom parku sa dinosaurusima nastaje haos kada genetski modifikovani predator pobegne iz kontrole.

Jurassic World: Fallen Kingdom (2018) - Junaci pokušavaju da spasu dinosauruse sa ostrva koje uništava vulkan, ali otkrivaju novu opasnu zaveru.

Night at the Museum (2006) - Noćni čuvar muzeja otkriva da eksponati oživljavaju čim padne mrak.

Night at the Museum: Battle of the Smithsonian (2009) - Noćni čuvar Leri kreće u veliku avanturu kako bi spasao svoje prijatelje iz muzeja iz čuvenog Smitsonijana.

Night at the Museum: Secret of the Tomb (2014) - Leri putuje u London kako bi pronašao način da spreči magičnu ploču da izgubi svoje moći.

Mrs. Doubtfire (1993) - Nakon razvoda, otac se prerušava u stariju dadilju kako bi mogao da provodi više vremena sa svojom decom.

Casino (1995) - Film prati uspon i pad moćnih mafijaša koji kontrolišu kazino industriju u Las Vegasu sedamdesetih godina.

Glory (1989) - Istinita ratna drama o prvom afroameričkom puku koji se borio za Uniju tokom Američkog građanskog rata.

Ray (2004) - Biografski film o životu legendarnog muzičara Ray Charles i njegovom putu od siromaštva do svetske slave.

2. JUN

Kim's Convenience (Sezone 1-5) - Humoristična serija o korejsko-kanadskoj porodici koja vodi malu prodavnicu dok se svakodnevno suočava sa porodičnim i generacijskim razlikama.

Blindspot - FBI istražuje misteriju žene bez sećanja čije je telo prekriveno tetovažama koje kriju tragove za rešavanje zločina.

Brockmire - Posrnuli sportski komentator pokušava da oživi karijeru i sredi haotičan privatni život nakon javnog nervnog sloma.

7. JUN

Shiva Baby (2020) - Mlada studentkinja doživljava niz neprijatnih i komičnih situacija kada na porodičnom okupljanju naiđe na bivšu devojku i svog tajnog ljubavnika.

Babylon (2022) - Spektakularna drama prati uspon i pad holivudskih zvezda tokom prelaska filmske industrije sa nemog na zvučni film.

9. JUN

It Ends With Us (2024) - Žena pokušava da izgradi novi život i ljubavnu vezu, ali se suočava sa traumama i nasiljem iz partnerskog odnosa.

10. JUN

TURN: Washington's Spies (Sezone 1-4) - Istorijska serija prati grupu špijuna koji su pomagali Džordžu Vašingtonu tokom Američkog rata za nezavisnost.

19. JUN

The Iron Claw (2023) - Potresna istinita priča o braći Von Erih i njihovoj slavi, tragedijama i pritisku u svetu profesionalnog rvanja.

20. JUN

The Expendables (2010) - Tim plaćenika kreće u opasnu misiju rušenja brutalnog diktatora na udaljenom ostrvu.

The Expendables 2 (2012) - Plaćenici kreću u osvetničku akciju protiv opasnog trgovca oružjem nakon smrti jednog člana tima.

The Expendables 3 (2014) - Ekipa okuplja mlađe borce kako bi se suprotstavila bivšem saborcu koji je postao nemilosrdni kriminalac.

The Expendables 4 (2023) - Plaćenici ponovo kreću u smrtonosnu misiju kako bi sprečili opasnu terorističku pretnju i mogući globalni sukob.

21. JUN

Zoey 101 (Sezone 1-2) - Tinejdžerka Zoi i njeni prijatelji prolaze kroz zabavne i emotivne avanture u internatu na kalifornijskoj obali.

30. JUN