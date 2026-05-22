Ovo su svi filmovi i serije koje u junu odlaze sa Netfliksa: Od hit erotske drame do najomraženijeg filma decenije

Izdvojili smo sve poznate naslove koji će u junu biti skinuti sa repertoara Netfliksa, kao i datume do kada ih možete pogledati
Netfliks je najavio veliku "čistku" u junu, te će brojni omiljeni naslovi zauvijek biti uklonjeni sa ove platforme. Iako je do sada to bio slučaj sa nešto manje popularnim serijama i filmovima, sada su "final cut" doživjela i neka od hit ostvarenja kao što su sve erotske drame "50 nijansi sive", komedija "Gospođa Dautfajer", ali i serija "Se*s i grad".
Na listi su i brojne drame, istinite priče i rom-komovi, kao i jedan od najomraženijih filmova oko kog su se mjesecima lomila koplja - "It Ends With Us".
U nastavku pogledajte cio spisak filmova i serija koje odlaze sa Netfliksa kao i kratak siže o čemu se radi u istim, ukoliko želite da im date šansu prije nego što ih skinu sa repertoara:
1. JUN
- Fifty Shades of Grey (2015) - Studentkinja Anastasija Stil ulazi u burnu i komplikovanu vezu sa misterioznim milijarderom Kristijanom Grejom, koji je uvodi u svet strasti i kontrole.
- Fifty Shades Darker (2017) - Anastaszija pokušava da obnovi vezu sa Kristijanom dok ih istovremeno progone njegove mračne tajne i bivše ljubavi.
- Fifty Shades Freed (2018) - Nakon venčanja, Anastasija i Kristijan pokušavaju da započnu miran zajednički život, ali im opasni neprijatelji ugrožavaju sreću.
- The Lego Movie (2014) - Obični Lego radnik Emet slučajno postaje "izabrani heroj" koji mora da spase Lego svet od zlog tiranina.
- Jurassic World - U modernom parku sa dinosaurusima nastaje haos kada genetski modifikovani predator pobegne iz kontrole.
- Jurassic World: Fallen Kingdom (2018) - Junaci pokušavaju da spasu dinosauruse sa ostrva koje uništava vulkan, ali otkrivaju novu opasnu zaveru.
- Night at the Museum (2006) - Noćni čuvar muzeja otkriva da eksponati oživljavaju čim padne mrak.
- Night at the Museum: Battle of the Smithsonian (2009) - Noćni čuvar Leri kreće u veliku avanturu kako bi spasao svoje prijatelje iz muzeja iz čuvenog Smitsonijana.
- Night at the Museum: Secret of the Tomb (2014) - Leri putuje u London kako bi pronašao način da spreči magičnu ploču da izgubi svoje moći.
- Mrs. Doubtfire (1993) - Nakon razvoda, otac se prerušava u stariju dadilju kako bi mogao da provodi više vremena sa svojom decom.
- Casino (1995) - Film prati uspon i pad moćnih mafijaša koji kontrolišu kazino industriju u Las Vegasu sedamdesetih godina.
- Glory (1989) - Istinita ratna drama o prvom afroameričkom puku koji se borio za Uniju tokom Američkog građanskog rata.
- Ray (2004) - Biografski film o životu legendarnog muzičara Ray Charles i njegovom putu od siromaštva do svetske slave.
2. JUN
- Kim's Convenience (Sezone 1-5) - Humoristična serija o korejsko-kanadskoj porodici koja vodi malu prodavnicu dok se svakodnevno suočava sa porodičnim i generacijskim razlikama.
- Blindspot - FBI istražuje misteriju žene bez sećanja čije je telo prekriveno tetovažama koje kriju tragove za rešavanje zločina.
- Brockmire - Posrnuli sportski komentator pokušava da oživi karijeru i sredi haotičan privatni život nakon javnog nervnog sloma.
7. JUN
- Shiva Baby (2020) - Mlada studentkinja doživljava niz neprijatnih i komičnih situacija kada na porodičnom okupljanju naiđe na bivšu devojku i svog tajnog ljubavnika.
- Babylon (2022) - Spektakularna drama prati uspon i pad holivudskih zvezda tokom prelaska filmske industrije sa nemog na zvučni film.
9. JUN
- It Ends With Us (2024) - Žena pokušava da izgradi novi život i ljubavnu vezu, ali se suočava sa traumama i nasiljem iz partnerskog odnosa.
10. JUN
- TURN: Washington's Spies (Sezone 1-4) - Istorijska serija prati grupu špijuna koji su pomagali Džordžu Vašingtonu tokom Američkog rata za nezavisnost.
19. JUN
- The Iron Claw (2023) - Potresna istinita priča o braći Von Erih i njihovoj slavi, tragedijama i pritisku u svetu profesionalnog rvanja.
20. JUN
- The Expendables (2010) - Tim plaćenika kreće u opasnu misiju rušenja brutalnog diktatora na udaljenom ostrvu.
- The Expendables 2 (2012) - Plaćenici kreću u osvetničku akciju protiv opasnog trgovca oružjem nakon smrti jednog člana tima.
- The Expendables 3 (2014) - Ekipa okuplja mlađe borce kako bi se suprotstavila bivšem saborcu koji je postao nemilosrdni kriminalac.
- The Expendables 4 (2023) - Plaćenici ponovo kreću u smrtonosnu misiju kako bi sprečili opasnu terorističku pretnju i mogući globalni sukob.
21. JUN
- Zoey 101 (Sezone 1-2) - Tinejdžerka Zoi i njeni prijatelji prolaze kroz zabavne i emotivne avanture u internatu na kalifornijskoj obali.
30. JUN
- Sex and the City (Sezone 1-6) - Serija prati četiri prijateljice iz Njujorka dok balansiraju ljubavne veze, karijeru i prijateljstvo.
- Degrassi: Next Class (Sezone 1-4) - Tinejdžerska drama prati srednjoškolce koji se suočavaju sa ljubavnim, porodičnim i društvenim problemima savremenog doba.
- Kipo and the Age of Wonderbeasts - Devojčica Kipo istražuje postapokaliptični svet pun mutiranih životinja dok pokušava da pronađe svoju porodicu.
- Man to Man - Tajni agent se prerušava u telohranitelja slavnog glumca kako bi izvršio opasnu misiju.