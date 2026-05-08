U bavarskom Bad Štafelštajnu otkriveni su katakombni sveci, kosturi prekriveni zlatnim nakitom, koji izazivaju strah i fascinaciju posjetilaca.

Poznati kao Vincencijus, Valerijus, Benediktus i Feliks Benediktus, ovi katakombni sveci donijeti su u bavarski gradić Bad Štafelštajn iz Rima tokom kasnog 17. i 18. vijeka. Vjeruje se da su ovi posmrtni ostaci pripadali ranohrišćanskim mučenicima.

Četiri cijela kostura ogrnuta svilom, prekrivena zlatnim nakitom, srebrom, čipkom i dragim kamenjem... Prizor je to od kojeg prolaze žmarci mnoge posjetioce katoličke samostanske crkve Banc u južnoj Njemačkoj, piše Euronews.com.

Ova tijela zapravo su ostaci takozvanih katakombnih svetaca koji su dopremljeni u benediktinski samostan u blizini Bad Štafelštajna. Relikvije su od tada izložene kao podsjetnik na pronalaženje nade u teškim vremenima.

"Bilo je to na kraju Tridesetogodišnjeg rata. Strašno vrijeme", objašnjava sveštenik Valter Ris i dodaje:

"Tri četvrtine njemačkog stanovništva je jednostavno nestalo. Ratovi i kuga bili su užasni i ovdje. Kroz barok, ljudi su pokušavali da otvore kapije neba. Zato je sve dizajnirano tako raskošno. Bio je to jednostavan bijeg iz sadašnjosti koja je često bila nepodnošljiva. Zato su ovi jezivi kosturi prelijepo ukrašeni i prikazani što je moguće živopisnije."

Između straha i fascinacije

Kustoskinja crkve, Anita Gotšlih, priznaje da je prizor sablastan, ali ističe koliko je upečatljiv.

"Zapravo je malo jezivo", šapuće ona, gledajući u jedan od kostura koji kao da zuri pravo u nju kroz svoje šuplje očne duplje.

"Primjećujem da stariji ljudi, koji su ovde dolazili kao djeca, uvijek traže 'Sveta tijela' jer ih se i dalje sjećaju", dodaje ona, napominjući trajnu fascinaciju koju ovi kosturi izazivaju kod svih generacija.

Iako nekim posjetiocima mogu djelovati uznemirujuće, katakombni sveci ili "Sveta tijela" i dalje se mogu naći u mnogim baroknim katoličkim crkvama i manastirima širom Bavarske. Ovi kosturi, često izloženi u staklenim kovčezima nalik vitrinama, uobičajen su prizor i u crkvama u susjednoj Austriji, Švajcarskoj, Češkoj i Italiji, piše Euronews.

Istorija "Svetih tijela"

"Sveta tijela" su ostaci pronađeni u rimskim katakombama. Prema predanju, to su ostaci mučenika iz ranih dana hrišćanstva, otkriveni u 16. vijeku u neobilježenim grobovima.

"U to vrijeme, crkva ih je jednostavno sve proglasila svecima", kaže Ris. "Naravno, u mnogim zemljama, uključujući Njemačku, ljudi su željeli da imaju takve svete ostatke jer je to podizalo status njihove crkve ili manastira i potencijalno ih pretvaralo u hodočasnička mjesta."

Kako bi gledanje "Svetih tijela" ostalo poseban doživljaj, ona su veći dio godine sakrivena od pogleda drvenim panelima na kojima su oslikani likovi svetaca, postavljenim ispred vitrina. U posebnim prilikama, kao što je praznik Svi sveti, poklopci se uklanjaju i relikvije se pokazuju vjernicima.

