Tri osobe su preminule, a jedan Britanac se bori za život nakon izbijanja teške respiratorne bolesti na krstarenju Atlantikom. Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila je šest sumnjivih slučajeva hantavirusa na brodu MV Hondius, koji je putovao iz Ušuaje u Argentini ka Zelenortskim Ostrvima u Africi.

Bolest obično prenose glodari i može izazvati hemoragijsku groznicu.

Prva žrtva na brodu bio je muškarac (70), čije se tijelo trenutno nalazi na ostrvu Sveta Jelena, britanskoj teritoriji u južnom Atlantiku. Njegova supruga stara (69) godina takođe se razboljela i evakuisana je u Južnu Afriku, gdje je preminula u bolnici u Johanesburgu. Britanac istih godina takođe je prebačen u Johanesburg, gdje se nalazi na intenzivnoj nezi.

WHO is aware of and supporting a public health event involving a cruise vessel sailing in the Atlantic Ocean. To date, one case of hantavirus infection has been laboratory confirmed, and there are five additional suspected cases. Of the six affected individuals, three have died…pic.twitter.com/SqMAAZzoID — World Health Organization (WHO) (@WHO)May 3, 2026

Svjetska zdravstvena organizacija je saopštila da je svjesna slučajeva teške akutne respiratorne bolesti na brodu i potvrdila je da su tri osobe preminule, od kojih je kod jedne laboratorijski potvrđen hantavirus. Ukupno se ispituje šest sumnjivih slučajeva. Istrage i koordinisani međunarodni odgovor javnog zdravlja su u toku.

Šta su hantavirusi?

Hantavirusi su porodica virusa koji mogu izazvati ozbiljne bolesti i smrt. Obično se šire preko glodara, odnosno kontaktom sa njihovim urinom, izmetom i pljuvačkom, i normalno se ne prenose sa čovjeka na čovjeka. Rani simptomi uključuju umor, groznicu i bolove u mišićima, dok se kod težih oblika javljaju intenzivne glavobolje, bol u leđima, mučnina i zamućen vid.

Izvor blizak slučaju naveo je da su među troje mrtvih i supružnici iz Holandije. Trenutno se vode razgovori o tome da li bi dvoje bolesnih putnika trebalo da budu smješteni u izolaciju u bolnici na Zelenortskim Ostrvima prije nego što brod nastavi put ka španskim Kanarskim ostrvima.

MV Hondius registrovan kao polarni istraživački brod

Brod MV Hondius, kojim upravlja holandska kompanija "Oceanwide Expeditions", registrovan je kao polarni istraživački brod. Plovilo se u nedelju nalazilo nadomak luke Praja, glavnog grada Zelenortskih Ostrva.

Brod može da primi oko 170 putnika i ima 70 članova posade. Britansko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da pažljivo prati izveštaje o potencijalnoj epidemiji i da je u kontaktu sa kompanijom i lokalnim vlastima kako bi pružilo podršku svojim državljanima.