Cijene nafte jutros su premašile 126 dolara po barelu, dostigavši najviši nivo još od 2022. godine, dok predsjednik Donald Tramp razmatra produženje blokade iranskih luka.

Globalni referentni tip Brent nafta porastao je tokom noći na četvrtak za više od 12 odsto, a zatim je djelimično smanjio dobitke i zadržao se na oko 124 dolara po barelu. U isto vrijeme, američki referent WTI nafta ojačao je za više od 3 odsto, premašivši 110 dolara po barelu.

Ovaj najnoviji rast dolazi u trenutku kada je prosječna cijena benzina u SAD, prema podacima AAA data, dostigla četvorogodišnji maksimum od oko 4,23 dolara po galonu, prenosi CNN. Skok cijena energenata povezuje se sa eskalacijom američko-iranskog sukoba, koji je ukupno podigao cijene za više od 27 odsto.

U poslednjih nekoliko dana globalno tržište nafte dodatno je uzdrmano nakon neuspjeha direktnih pregovora između SAD i Irana, zbog čega Ormuski moreuz - ključna ruta za transport nafte i gasa - ostaje praktično zatvoren.