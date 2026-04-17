Ukrajinska vojno-obavještajna služba ima informacije da Ruska Federacija priprema novu kopnenu ofanzivu na jugoistoku Ukrajine. Ovo je je ekskluzivno otkrio Vadim Skibicki, zamjenik načelnika Glavne obavještajne uprave ukrajinske vojske, za "Fajnenšel Tajms".

Prema njegovim riječima, ruska vojska je u poslednje vrijeme pojačala raketne napade koristeći projektile dugog dometa. Takođe, iz Kremlja u Moskvi je stigla naredba o raspoređivanju dodatnih 20.000 vojnika iz svoje "strateške rezerve".

Kakvu ofanzivu priprema Rusija dok su "oči svetske javnosti" fokusirane na Bliski istok?

Što se tiče raketnog programa, Rusija mjesečno proizvodi oko 60 "Iskander" projektila, dok Ukrajina ima sve manje američkih raketnih sistema "Patriot". Cilj nove ruske kopnene ofanzive biće nastavak pritiska na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, dok Skibicki ističe posebno da Rusija ima cilj da zauzme cio Donbas do početka septembra!

On je takođe dio i ukrajinske delegacije koja učestvuje u pregovorima sa Rusijom i Sjedinjenim Američkim Državama. Naveo je da Rusija više ulaže u vojsku dok "fingira" pregovore, odnosno stalno mijenja zahtjeve kupujući vreme za nastavak vojnih operacija.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je nedavno saopštio da je Rusija ucenila Ukrajinu. Postavljena su dva uslova - potpuno povlačenje iz Donbasa ili pooštravanje mirovnih uslova.