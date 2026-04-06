Direktor CIA Džon Retklif rekao je da je spasavanje nestalog američkog pilota bila „trka s vremenom“ uz kampanju obmane protiv iranskih snaga, dok predsjednik Tramp kritikuje medije zbog curenja informacija koje su ugrozile operaciju.

Direktor CIA, Džon Retklif, izjavio je da je operacija spasavanja nestalog američkog pilota bila "trka s vremenom".

Govoreći o upotrebi obmane tokom operacije, Retklif je istakao da je bilo ključno što brže locirati pilota, istovremeno "držeći neprijatelja u zabludi". Dodao je da je pokrenuta kampanja obmane kako bi se zbunile iranske snage koje su ga tražile.

Retklif je naglasio i da su Iranci zbog uspjeha operacije "osramoćeni i u konačnici poniženi", te da SAD nikada neće ostaviti nijednog svog vojnika iza sebe.

Istovremeno, američki predsjednik Donald Tramp izrazio je nezadovoljstvo načinom na koji su mediji izvještavali o spasavanju dvojice članova posade američkog F-15, tvrdeći da je curenje informacija iz vlade ugrozilo živote Amerikanaca na terenu u Iranu.

Tramp već dugo ima konfliktan odnos sa novinarima, koje redovno naziva "lažnim vijestima". Međutim, njegove današnje izjave bile su oštrije nego inače, jer je direktno zaprijetio da će novinari koji su objavili priču morati da otkriju svoj izvor ili "idu u zatvor".

"Otići ćemo do medijske kuće koja je to objavila i reći: 'Nacionalna bezbjednost, otkrijte izvor ili idete u zatvor", rekao je Tramp.

Ova izjava vjerovatno će izazvati zabrinutost među američkim medijima, od kojih su neki u prošlosti optuživali Trampa da pokušava da ograniči slobodu štampe - optužbu koju predsjednik negira. Tramp je dodao da je curenje informacija dodatno otežalo operaciju pronalaska nestalog vojnika.

"Moramo da pronađemo osobu koja je to odala jer je to bolesna osoba, vjerovatno nije ni shvatala koliko je ozbiljno... Oni su ovu misiju doveli u veliki rizik", istakao je on, prenosi BBC.

Sada je poznato da su neki američki mediji tokom vikenda odlagali izvještavanje o spasilačkoj misiji, koja je uspjela da vrati oficira za naoružanje F-15 dok je operacija još trajala.