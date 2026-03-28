Spriječen teroristički napad u Parizu kod američke banke.

Izvor: Nicolas Garriga/AP

Francuska policija danas je spriječila teroristički napad u Parizu ispred američke banke u 8. arondismanu, piše "Rojters". Uhapšen je muškarac zbog sumnje da je planirao da aktivira eksplozivnu napravu.

Incident se dogodio u toku noći petka na subotu po lokalnom vremenu ispred zgrade "Banke Amerika" koja se nalazi blizu Jelisejskih polja. Osumnjičeni muškarac je postavio napravu od pet litara tečnosti za koju se vjeruje da je goviro i sistem za paljenje.

Istragu vodi Tužilaštvo za borbu protiv terorizma. U istragu su uključeni francuska obavještajna služba i Generalni direktorat za unutrašnju bezbjednost.

Policija traga za još jednom osumnjičenom osobom. Istraga je u toku.