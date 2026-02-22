Muškarac je ubijen nakon što je upao u obezbijeđeni prostor Trampove rezidencije.

Izvor: Youtube/White House/Youtube/ABC News

Muškarac je upucan i ubijen nakon što je ušao u obezbijeđeni dio Trampove rezidencije Mar-a-Lago, saopštila je Tajna služba.

Incident se dogodio oko 07:30 po srednjoevropskom vremenu.

BREAKING: The Secret Service shot and killed an armed man who was trying to enter the secured premises of Mar-a-Lago. The suspect was observed north of the property carrying what appeared to be a shotgun and a fuel can.pic.twitter.com/UMSr7shT0h — Knights OSINT (@KnightsOSINT)February 22, 2026

Prema navodima službe, muškarac je primijećen u blizini sjeverne kapije sa nečim što je ličilo na sačmaricu i kanisterom za gorivo, prenosi BBC.