Izvor: screenshot X

Snažne eksplozije potresle su zapadni ukrajinski grad Lavovtokom noći 22. februara, pri čemu je povređeno 15 osoba, a jedna policajka je poginula, saopštile su vlasti. Eksplozije su odjeknule tokom trajanja vazdušne opasnosti.

Gradonačelnik Lavova, Andrij Sadovij, izjavio je: "Ovo je bio teroristički napad. Trenutno je 14 povređenih hospitalizovano", da bi kasnije precizirao da je broj povređenih porastao na 15.

Detalji o eksplozijama i žrtvama

Eksplozije su se dogodile u blizini istorijskog starog grada Lavova, a detonacije su razbile prozore na okolnim objektima.

Prema navodima Tužilaštva Lavovske oblasti, preliminarno je utvrđeno da je poginula 23-godišnja policajka. Oštećeni su patrolno vozilo i jedno civilno vozilo.

Authorities in Lviv, Ukraine are responding after multiple explosions rang out. According to the mayor, a 23 year old police officer has been killed and more than a dozen people are injured. Reports indicate that officers were called to a location and an explosion occurred…pic.twitter.com/ZHvG8FYwqi — OSINTdefender (@sentdefender)February 22, 2026

Ukrajinska Nacionalna policija saopštila je da su eksplozije uslijedile nakon što su policajci stigli na lice mjesta po prijavi.

Policija je reagovala na dojavu o provali u prodavnicu kada je došlo do prve eksplozije, dok se druga detonacija dogodila po dolasku dodatne policijske patrole, navelo je Tužilaštvo Lavovske oblasti.

Istraga je u toku

Eksplozije su se čule oko 00:25 časova po lokalnom vremenu, prema izveštaju novinara sa terena. Zvaničnici za sada nisu saopštili ko bi mogao da stoji iza smrtonosnog terorističkog napada, dok nadležni organi nastavljaju istragu i procenu situacije.