U opštini Skandiči, blizu Firence, danas je pronađeno obezglavljeno tijelo neidentifikovane žene, saopštila je lokalna policija. Uviđaj na licu mesta vrše karabinjeri, a okolnosti zločina još se istražuju.

Izvor: Profimedia

Obezglavljeno tijelo za sada neidentifikovane žene pronađeno je danas pored seoske kuće u opštini Skandiči, blizu Firence, saopštila je lokalna policija.

Tijelo je pronađeno u oblasti kojom je ranije upravljala lokalna filijala italijanskog Nacionalnog istraživačkog saveta (CNR), čije je sjedište u Rimu, prenosi ANSA.

Kako javljaju italijanski mediji, prolaznik je prijavio da je pronašao tijelo oko podneva. Prema policijskom saopštenju, ženi je odrubljena glava. Na licu mjesta je u toku uviđaj koji vrše karabinjeri.