Ovo je najveći povraćaj teritorije od ukrajinske kontraofanzive u junu 2023. godine i gotovo izjednačen sa ruskim dobicima iz decembra.

Izvor: ISW / screenshot

Ukrajina je povratila 201 kvadratni kilometar od Rusije između srede i nedelje prošle nedelje, iskoristivši obustavu rada Starlinka za ruske snage, prema analizi podataka Instituta za proučavanje rata (ISW) koju je sproveo AFP.

Povratak osvojene površine je gotovo ekvivalentan ruskim dobicima za cio decembar i predstavlja najveću površinu koju su kijevske snage povratile u tako kratkom periodu od kontraofanzive u junu 2023. godine.

"Ovi ukrajinski kontranapadi vjerovatno koriste nedavnu blokadu pristupa ruskih snaga Starlinku, za koju ruski vojni blogeri tvrde da izaziva probleme u komunikaciji i komandovanju i kontroli na bojnom polju“, objavio je ISW, koji sarađuje sa Projektom kritičnih prijetnji, još jednim američkim tink-tenkom.

Starlink ugašen, veliki problem za Rusiju

Starlink je satelitski internet projekat kompanije SpaceX, koji razvija Ilon Mask, a cilj mu je pružanje brzog i pristupačnog interneta širom svijeta, posebno u ruralnim i udaljenim oblastima. Koristi mrežu hiljada malih satelita u niskoj Zemljinoj orbiti (550 km), što omogućava znatno manje kašnjenje (latenciju) u odnosu na konvencionalne satelite.

Vojni posmatrači su 5. februara primijetili poremećaj Starlink antena koje Moskva koristi na frontu, nakon što je Ilon Mask objavio "mere“ za okončanje upotrebe ove tehnologije od strane Kremlja.

Kijev je tvrdio da su ih ruski dronovi koristili, posebno, da bi zaobišli sisteme za elektronsko ometanje i precizno pogodili svoje ciljeve.

Bez upotrebe Starlinka, ruske snage su napredovale tek 9. februara, dok je Kijev osvajao teren ostalih dana.

Ponovno osvojena teritorija je koncentrisana uglavnom oko 80 kilometara istočno od grada Zaporožja, u oblasti gdje su ruske trupe ostvarile značajan napredak od ljeta 2025. godine.

Moskva je kontrolisala 19,5% ukrajinske teritorije, u potpunosti ili djelimično, sredinom februara, u poređenju sa 18,6% godinu dana ranije.

Približno 7% – Krim i deo Donbasa – već je bilo pod ruskom kontrolom prije invazije koja je pokrenuta u februaru 2022. godine.

(Blic/Mondo)