Vagnerova mreža u Evropi regrutuje ranjive pojedince za sabotaže i nasilne akcije po nalogu GRU, koristeći propagandu, društvene mreže i skrivene posrednike.

Izvor: Twitter/screenshot/DortmundaBerlin

Regruteri i propagandisti koji su ranije radili za rusku grupu Vagner postali su jedan od glavnih kanala za sabotaže koje Kremlj organizuje širom Evrope, tvrde zapadni obavještajni zvaničnici, a prenosi Financial Times.

Status te plaćeničke grupe ostao je nejasan nakon neuspjele pobune protiv vrha ruske vojske u junu 2023, koja je dovela do obračuna s njenim rukovodstvom i smrti osnivača Jevgenija Prigožina.

Međutim, regruteri Vagnera, koji su se ranije specijalizovali za ubjeđivanje mladića iz ruskog zaleđa da odu da ratuju u Ukrajini, dobili su novi zadatak, da regrutuju ekonomski ranjive Evropljane za izvođenje nasilnih akcija na teritoriji NATO-a, navode zvaničnici.

GRU koristi postojeću mrežu Vagnera

Ruska vojna obavještajna služba GRU "koristi talenat koji joj je dostupan", rekao je jedan zapadni obavještajni zvaničnik, aludirajući na Vagnerovu mrežu. GRU i ruska unutrašnja bezbjednosna služba FSB poslednjih godina postale su izuzetno aktivne u pokušajima regrutovanja "potrošnih" agenata u Evropi kako bi izazvale haos.

U protekle dvije godine Kremlj je proširio kampanju ometanja i sabotaža širom Evrope s ciljem slabljenja odlučnosti zapadnih država da pružaju podršku Ukrajini i podsticanja društvenih tenzija.

Nakon što su brojne evropske prestonice protjerale veliki broj ruskih diplomata i prikrivenih operativaca, Moskva je ostala sa znatno smanjenim brojem klasičnih obavještajaca na terenu. Zbog toga su čelnici ruskih službi sve češće posezali za posrednicima koji će obavljati "prljav posao".

Vagner kao "grub, ali efikasan alat"

Za GRU se Vagnerova mreža pokazala kao posebno efikasan, iako grub alat, rekli su za Financial Times visoki evropski obavještajni zvaničnici.

Vagnerovi operativci svojim su agentima davali zadatke u rasponu od podmetanja požara na automobilima političara i skladištima u kojima se čuva pomoć za Ukrajinu, do predstavljanja kao nacistički propagandisti. Regrutovani pojedinci najčešće pristaju na takve zadatke zbog novca. Riječ je o osobama na društvenim marginama, često bez jasnog životnog pravca ili osjećaja svrhe.

Vagner je već imao izgrađenu mrežu propagandista i regrutera koji "govore njihovim jezikom", rekao je jedan evropski zvaničnik.

Slojevi prikrivanja i poricanje odgovornosti

Ruske obavještajne službe obično nastoje da postave najmanje dva "posrednička sloja" između sebe i agenata koje žele da angažuju, rekao je isti zvaničnik. "Uvijek žele određeni stepen poricanja odgovornosti… A Vagner i pojedinci koji su bili dio te strukture imaju dug i blizak odnos sa GRU-om u takvom načinu djelovanja", rekao je.

FSB se, s druge strane, češće oslanja na kriminalne i dijasporske mreže koje je godinama razvijao u ruskom susjedstvu, ali su se one pokazale manje efikasnim u masovnom regrutovanju, dodali su sagovornici.

Vagner i njegovi simpatizeri već su imali snažno prisustvo na društvenim mrežama usmjereno ka ruskoj publici, što je relativno lako preusmjereno na međunarodnu scenu. Telegram kanali koje koristi ta grupa pokazali su se iznenađujuće profesionalnim i vještim u obraćanju ciljanoj publici, rekao je drugi evropski zvaničnik. "Znaju svoju publiku", rekao je. Prigožin je ranije vodio i Agenciju za internet istraživanja sa sjedištem u Sankt Peterburgu, najpoznatiju rusku "fabriku trolova", koja je još prije više od deset godina počela da širi dezinformacije usmjerene ka zapadnoj publici.

Slučaj u Ujedinjenom Kraljevstvu

Uloga Vagnerove mreže u ruskoj sabotažnoj kampanji od početka je pod lupom evropskih obavještajnih i bezbjednosnih službi. Na primer, krajem 2023. nalozi na društvenim mrežama povezani sa Vagnerom regrutovali su grupu Britanaca.

Dylan Earl, 21-godišnji sitni kriminalac, regrutovan je putem društvenih mreža. U martu 2024, nakon što je i sam regrutovao još četvoricu mladića, zapalio je skladište u istočnom Londonu. Prošle godine je osuđen i dobio 23 godine zatvora. "Skrivena ruka interneta donijela je rezultate jer su anonimni posrednici–regruteri, koji su djelovali putem internet čet soba, najčešće na enkriptovanim platformama, unutar Ujedinjenog Kraljevstva pronašli mlade muškarce spremne da prođu svojevrsnu radikalizaciju i izdaju sopstvenu zemlju za ono što se činilo kao laka zarada", rekla je sutkinja Cheema-Grubb u obrazloženju presude.

Nakon tog napada evropske službe postepeno su počele da sklapaju širu sliku znatno opsežnije mreže Vagnerovih "potrošnih" operativaca širom Evrope.

Više osujećenih nego uspešnih napada

Bezbjednosne službe pritom imaju bar jednu prednost: ono što ruske obavještajne strukture dobijaju na obimu i nižim troškovima korišćenjem posrednika poput Vagnera za regrutovanje amaterskih sabotera, gube na nivou stručnosti i tajnosti operacija.

Za sada je osujećeno više napada nego što ih je uspješno izvedeno.