Brzom reakcijom roditelja i kupaca napadač savladan, dijete zadobilo prelom butne kosti

Ozbiljan incident potresao je Bergamo u Italiji, gdje je muškarac pokušao da otme dijete staro svega 18 mjeseci u jednom supermarketu, prenose italijanske agencije.

Prema navodima lokalnih medija, događaj se odigrao u supermarketu Esselunga u Ulici Koridoni tokom subotnje kupovine jedne mlade porodice. Otac je gurao kolica sa namirnicama, dok je majka držala dijete za ruku, kada je muškarac u tridesetim godinama iznenada utrčao kroz staklena vrata i pokušao da istrgne djevojčicu iz majčine ruke.

Dijete zadobilo tešku povredu

Djevojčica je hitno prevezena u bolnicu, gdje su ljekari utvrdili prelom butne kosti. Povreda je, prema medicinskim nalazima, nastala usljed sile kojom je dijete vučeno tokom pokušaja otmice.

Cijela drama trajala je svega dvadesetak sekundi. Brzom reakcijom roditelja i prisutnih kupaca, napadač je oboren na pod, a dijete izvučeno iz njegovih ruku prije nego što je uspio da napusti objekat.

Osumnjičeni na psihijatrijskom vještačenju

Policija je ubrzo stigla na mjesto događaja i uhapsila osumnjičenog, koji je, prema informacijama italijanskih vlasti, strani državljanin u teškom psihičkom stanju.

On je sproveden u bolnicu na psihijatrijsko vještačenje, dok se protiv njega vodi postupak zbog pokušaja otmice.

Incident je, kako navode mediji, pokazao prisebnost roditelja i solidarnost građana, čime su spriječene teže posljedice.