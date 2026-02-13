Ruski napad na Odesku oblast, udari dronova na luku i željeznicu

Izvor: Profimedia

U ruskom napadu dronovima na jednu od luka u Odeskoj oblasti na Crnom moru poginula je jedna osoba, a šest je ranjeno, saopštio je danas zamenik premijera Ukrajine Oleksij Kuleba.

"Rusija je izvela masovne udare na luku i železničku infrastrukturu", napisao je Kuleba na Telegramu, prenosi Rojters.

Prema njegovim riječima, oštećena je infrastruktura preduzeća, skladišta đubriva i vozila, uključujući teretne vagone, a napad je izazvao i požar.

Kuleba nije precizirao o kojoj je tačno luci riječ, ali je podsetio da su luke na Crnom moru oko Odese česte mete, kao i luke na Dunavu u regionu.

Одещина. Внаслідок масованої нічної атаки — є загибла та 6 постраждалих



Зафіксовано влучання у багатоповерхівки — пошкоджено квартири.pic.twitter.com/RvvoQFXjnP — МВС України (@MVS_UA)February 13, 2026

Načelnik Odeske oblasne vojne uprave Oleh Kiper saopštio je da su pogođeni i energetski, industrijski i stambeni objekti u regionu. On je ranije izvestio da je napad izazvao "znatne" poremećaje u snabdevanju strujom, grijanjem i vodom.

#NAFOOdesa is under attack again. Explosions are being heard across the city, and unfortunately there are reports of a strike on a residential building.

Every night, russian terror against civilians repeats .

Burn in hell, ruzzians pic.twitter.com/po8yXzJFlA — Antoninaodesa NAFO (@antoninaodesssa)February 12, 2026

Kuleba je dodao da je željeznička infrastruktura napadnuta i u Dnjepropetrovskoj oblasti.