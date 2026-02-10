Avion se srušio u Somaliji na plaži odmah nakon polijetanja, pravo je čudo da su svi preživjeli.

Izvor: X/surenrk/Printscreen

Avion "Fokker 50" avio-kompanije "Star Sky" se srušio u Somaliji na plaži ubrzo nakon polijetanja sa Međunarodnog aerodroma u Mogadišu, prijestonici ove države, piše britanski "Miror". Avion sa blizu 60 putnika je imao tehničkih problema i letjelica nije mogla pravilno da se uspinje nakon polijetanja.

Prema riječima svjedoka, avion je letio vrlo nisko i ubrzo je pao u vodu, ali oni navode da je više izgledalo kao da se "namjerno spustio" u vodu zbog brzine kretanja. Na fotografijama koje su se pojavile na društvenim mrežama se vidi da je slomljeno desno krilo letjelice.

50 passengers trusted a plane to take them home, but it failed them. ✈️



It is a harsh reminder that behind every breaking news headline are real people whose lives have been altered forever in a split second of mechanical failure.



The silence after a crash is the loudest sound…pic.twitter.com/1wmiuwm2j8 — Suren Yadav (@surenrk)February 10, 2026

Portparol aerodroma je potvrdio da se dogodila avionska nesreća. Pokrenuta je istraga koju vodi Somalijska civilna asocijacija.

"Prioritet je bio osigurati da ne dođe do požara posle udara, s obzirom na blizinu vode. Sa olakšanjem možemo potvrditi da su svi putnici evakuisani bezbjedno", rekao je on.