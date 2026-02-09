Socijalista Antonio Žoze Seguro novi predsjednik Portugala, prema preliminarnim podacima osvojio 70 odsto glasova.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kandidat socijalista Antonio Žoze Seguro je na putu da ostvari pobjedu na današnjim izborima za predsjednika Portugala, pošto podaci sa biračkih mijesta ukazuju da je dobio oko 70 odsto glasova, odnosno da ima ogromnu prednost u odnosu na desničarskog kandidata Andrea Venturu.

Tvrdi se da je Ventura osvojio oko 30 odsto glasova, što je bolje od rezultata njegove partije Čega, koja je na prošlogodišnjim parlamentarnim izborima dobila manje od 23 odsto glasova.

Uprkos današnjem porazu, četrdesettrogodišnji Ventura sada može da ističe rast popularnosti i uticaja ekstremne desnice, ne samo u Portugalu, več i u većem dijelu Evrope, navodi Rojters.