Poginule 24 osobe, među njima osmoro djece, dok međunarodna zajednica ponovo pozvana na hitnu reakciju

Izvor: Profimedia

Sudanske Snage za brzu podršku (RSF) počinile su novi težak zločin nad civilima u saveznoj državi Sjeverni Kordofan, saopštila je Mreža ljekara Sudana, a prenijela Al Arabija. Meta napada bilo je vozilo koje je prevozilo raseljene osobe koje su bježale iz sukobima zahvaćene savezne države Južni Kordofan.

Prema navodima iz saopštenja, vozilo je krenulo iz oblasti Dubejkir u Sjevernom Kordofanu, a napadnuto je u blizini grada El Rahad. U napadu je poginulo najmanje 24 civila, među kojima osmoro djece, uključujući dvije bebe, kao i veći broj žena. Više osoba je ranjeno i prebačeno na liječenje u El Rahad, u uslovima izuzetno teške humanitarne i zdravstvene situacije, uz ozbiljan nedostatak medicinskih sredstava.

Mreža ljekara Sudana naglašava da ciljanje nenaoružanih civila, naročito onih koji pokušavaju da napuste zone sukoba, kao i napadi na njihova prevozna sredstva, predstavljaju ratni zločin i grubo kršenje međunarodnog humanitarnog prava. Kako se navodi, ovaj napad je dio kontinuiranog i sistematskog nasilja nad civilnim stanovništvom, koje se odvija u atmosferi potpune nekažnjivosti.

Organizacija smatra RSF u potpunosti odgovornim za masakr i njegove teške humanitarne posljedice, te poziva međunarodnu zajednicu i organizacije za ljudska prava da hitno reaguju, zaštite civile i jasno pozovu rukovodstvo Snaga za brzu podršku na odgovornost.

Istovremeno se apeluje na obezbjeđivanje bezbjednih prolaznih ruta za raseljena lica i nesmetan, hitan pristup humanitarnoj pomoći za ugroženo stanovništvo.